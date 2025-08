Museu do Videogame Itinerante chega ao Shopping Jardins, em Aracaju

De 2 a 17 de agosto, o Shopping Jardins recebe a exposição “53 Anos de Videogames”, como parte da programação especial para o Dia dos Pais. Chancelada pelo Museu do Videogame Itinerante, a mostra apresenta mais de 450 consoles de todas as gerações — desde o primeiro videogame já produzido até o recém-lançado Nintendo Switch 2.

O evento acontece na Praça Orquídea e no corredor da Kalunga, funcionando de segunda a sábado, das 15h às 21h, e domingos das 14h às 20h.

Além de reviver a história dos games, o público poderá jogar em consoles clássicos como Telejogo Philco-Ford, Atari 2600, Odyssey, Nintendinho 8 bits, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, Neo Geo, 3DO, Nintendo 64, Game Cube, Dreamcast, Xbox, PlayStation 1 e 2, entre outros. Também estarão disponíveis os consoles da nova geração, como PlayStation 5 e Xbox Series, simuladores de corrida com cockpits e a tecnologia de realidade virtual do PlayStation VR2.

Entre os destaques desta edição está o Nintendo Switch 2, com suporte a 4K, HDR e jogos como Mario Kart World, Zelda: Tears of the Kingdom, Pokémon Legends Z-A, Cyberpunk 2077, Final Fantasy Remake Intergrade e Metroid Prime 4, além de títulos inéditos. Para os nostálgicos, a atração traz também máquinas arcade com clássicos como Mortal Kombat, Street Fighter e The King of Fighters.

A Arena Principal fica localizada na Praça Orquídea e conta com a torre de videogames antigos, palco Just Dance e áreas Play Station, Xbox e Nintendo, com acesso livre. Próximo à Kalunga, a diversão fica por conta das experiências com arcade e controles gigantes, também acesso gratuito.

A programação inclui desafios de dança, torneios de game, concurso de Cosplay, realidade virtual e simulador de corrida Gran Turismo 7, atividades que, para participar, necessitam de pré-inscrição no App Shopping Jardins, através do link https://shoppingjardinsonline.page.link/VUXu . No app do shopping também podem ser encontradas todas as informações sobre datas, horários e as atividades que necessitam de cadastro antecipado para serem acessadas.

Mais informações? app do shopping l @‌museudovideogameoficial.

Lotti+Caldas Comunicação