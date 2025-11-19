Museu Histórico de Sergipe realiza programação especial durante o Fasc 2025

Durante a semana do Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc), o Museu Histórico de Sergipe (MHS), vinculado à Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), promoverá uma programação especial totalmente gratuita entre os dias 19 e 22 de novembro de 2025. Localizado na rua Professor Leão Magno, no Centro Histórico de São Cristóvão, o espaço oferecerá oficinas, rodas de conversa e exposições artísticas. As inscrições podem ser realizadas no menu da página inicial do site da Funcap.

A ação antecipa o início do Fasc e será realizada em um prédio que passou por ampla revitalização, com restauração completa das áreas interna e externa, respeitando critérios técnicos de preservação do patrimônio e conservação do acervo histórico.

As oficinas, ministradas por professores, alunos e coletivos da Universidade Federal de Sergipe (UFS), terão duração de três horas. Egressos da UFS também poderão participar como monitores voluntários das atividades, por meio de formulário disponível no site, com certificado de participação de 15 horas.

As cinco rodas de conversa que integram a programação aprofundarão discussões sobre arte e cultura. Os encontros abordarão desde a interação da arte com o espaço e o público, passando pela expressão poética na gravura, até a relação entre memória, patrimônio cultural e manifestações da arte urbana, além de oferecer percepções sobre diálogos curatoriais.

Na quinta-feira, 20, a partir das 15h, o espaço recebe duas exposições artísticas temporárias: Realocações visuais e Cumbucado: incorporando o imaginário da cumbuca. Ambas contarão com vernissage.

Durante o Fasc, o Museu funcionará de terça a sábado, das 9h30 às 17h, com taxa de visitação. Visitas em grupo podem ser agendadas pelo e-mail rosangela.reis@funcap.se.gov.br.

Sobre o Museu

Integrante do conjunto arquitetônico da Praça São Francisco, o Museu Histórico de Sergipe tem origem no século XVIII e já foi sede do poder Executivo provincial. O espaço, de arquitetura colonial com elementos barrocos, conta com 15 salas que articulam dois eixos curatoriais: História e Artes Visuais. O primeiro eixo reflete sobre as transformações e permanências do tempo e do espaço; o segundo propõe diálogo entre razão e sensibilidade, por meio de obras que transitam do moderno ao contemporâneo.

Programação

Quarta-feira- 19/11

9h às 12h – Oficina: Incorporar o realismo mágico: processos de criação em pintura contemporânea

Ministrante: Sara Cardoso

Vagas: 15 vagas

Formulário de inscrição para participantes.

Formulário de inscrição para alunos da UFS (monitores)



Quinta-feira 20/11

10h às 11h – Oficina: Marcas contemporâneas – A insistência do preto e do branco na poética visual

Ministrante: Luan Dias

Vagas: 15 vagas

Formulário de inscrição para participantes

Formulário para alunos da UFS (monitores)

Tarde

13h30 às 15h – Roda de Conversa no Museu

Tema: Impressões Poética em Gravura

Convidados: Luan Dias (SE), Cibele Nogueira (SE) e Wendell Campos (SE)

Mediador: Gladston Barroso

Formulário para alunos da UFS (monitores).

15h – Abertura de Exposição (Vernissage) — Realocações visuais

16h – Abertura da Exposição (Vernissage) — Cumbucado: incorporando o imaginário da cumbuca

Sexta-feira – 21/11/

10h às 12h – Oficina: Gravura em materiais alternativos tetrapak [Projeto Cardume 2025]

Ministrante: C3

Vagas: 15 vagas

Formulário de inscrição para participantes Formulário para alunos da UFS (monitores) Tarde 13h30 às 15h30 – Roda de Conversa:

Tema: As representações de si: identidades e políticas do corpo.

Convidadas: Kely Nascimento, Maycira Leão e Larissa Vieira.

Mediador: Fernando Marinho. Sábado – 22/11 10h às 12h – Oficina: Colagem Analógica com Formas Orgânicas.

Ministrantes: Mamífera e Mirella Souza.

Vagas: 15 vagas

Formulário de inscrição para participantes Formulário para alunos da UFS (monitores)Tarde 13h30 às 15h – Roda de Conversa no Museu

Tema: Diálogos Curatoriais

Convidados: Davi Cavalcante (SE), Davi do Sol (BA) e Sayonara Viana.

Mediadora: Marjorie Garrido