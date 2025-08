Museu Histórico reabre após restauração e público destaca a importância do espaço

Após três anos fechado reforma, o Museu Histórico de Sergipe, localizado em São Cristóvão, voltou a receber visitantes na noite da última sexta-feira, 1º. Com 65 anos de história, o museu é o mais antigo do estado e reabre suas portas após um processo de restauração que contemplou a recuperação estrutural do prédio e do acervo. O Museu é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e Secretaria Especial da Cultura (Secult).

Para quem vive a história do museu de forma cotidiana, como a coordenadora Rosângela Reis, esse momento tem significado especial. “O Museu Histórico de Sergipe me toca enquanto pessoa e profissional. Conheci o espaço ainda em visitas escolares e hoje tenho a honra de estar na direção. Esse é o primeiro museu público do estado, que abriga coleções fundamentais para a nossa história e memória. É um dos espaços culturais mais importantes de Sergipe”, afirmou.

O historiador Jorge Maklin Rocha, diretor do Museu de Arte Sacra de São Cristóvão, destacou a importância da reabertura para a cidade. “São Cristóvão ganha novamente um espaço público de grande relevância. Os visitantes poderão conhecer grandes obras e artistas. É um momento importante para o fortalecimento da história do nosso estado”, pontuou.

Presente na solenidade, a professora, escritora e folclorista Aglaé D’Ávila Fontes falou sobre o valor simbólico do espaço: “Essa casa guarda memória, história e arte. É uma alegria ver o museu novamente aberto ao povo sergipano”..

A reabertura foi marcada também pela abertura da exposição ‘Originários’, do artista Dom Pepe, de São Cristóvão, que trabalha com materiais reutilizados. “É uma honra expor aqui. Este museu resgata a história cultural do estado e da cidade. Estou muito alegre”, disse o artista.

Morador de São Cristóvão e professor universitário, Álvaro Silva Lima acompanhou de perto o progresso das obras no Museu, que fica ao lado de sua casa, e fez questão de comparecer no dia da reabertura. “Todo sergipano deveria conhecer os artistas da cidade, esse prédio, a obra e a grandiosidade que o museu representa. É isso que o torna tão relevante: a capacidade de aliar passado e presente a partir da arte, sempre com impacto direto na sociedade”, destacou.

O Museu também transforma quem passa por ele. O estagiário Luan Dias, artista visual, atuou como curador de mostras durante sua passagem pelo espaço. “O Museu representa, para mim, um campo aberto de possibilidades, onde arte e história fluem juntas. Como estagiário, pude enriquecer meus conhecimentos em artes visuais e compreender melhor as vivências museais”, contou.

A nova fase também movimenta estudantes como Fabiane Nascimento Silva, graduanda em Artes Visuais. “Estive aqui pela primeira vez em 2021 e desejei voltar. Agora tudo está muito bonito e bem elaborado. É bom saber que estudantes de arte trabalham aqui, e que posso trazer meus próprios alunos. O museu é fundamental para a cultura de Sergipe, e estou empolgada para voltar mais vezes”, afirmou.

Museu Histórico de Sergipe

O Museu Histórico de Sergipe é parte integrante do conjunto arquitetônico da Praça São Francisco. O espaço possui arquitetura colonial e elementos de arte barroca. O prédio, originalmente do século XVIII, já serviu como palácio do Poder Executivo no período provincial, época em que São Cristóvão era a capital sergipana.

Foto: Julia Rodrigues