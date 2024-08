Mutirão promove regularização de cabos de internet e telefonia na Coroa do Meio

Empresas também estão realizando ordenamento e retirada dos cabos

Nesta quarta-feira, 14, as empresas de telefonia e internet estão realizando um mutirão para retirada de cabos em desuso, além do ordenamento da rede de telecomunicação. A ação está acontecendo em ruas do bairro Coroa do Meio e deve seguir até o final do mês.

O objetivo do mutirão é promover a segurança e o ordenamento dos cabos, prevenindo acidentes e melhorando a visualização das ruas. O gerente de Construção e Manutenção da Distribuição da Energisa em Sergipe, Thyago Tanouss, explica que o mutirão é fruto de um plano de ação traçado em conjunto com o Ministério Público Estadual (MPE) e empresas de telefonia e internet.

“Nesse plano, o papel da Energisa foi mapear o local e notificar essas empresas de telefonia para realizarem a remoção dos cabos, ordenamento e identificação. Além da apresentação de projetos para normalizar os pontos que estão à revelia e clandestinos. As notificações estão sendo realizadas desde o início do mês. Após o prazo de 30 dias da notificação, será realizado nova fiscalização no local. É importante destacar que a distribuidora já vem realizando esse trabalho de notificação dessas empresas de telefonia e internet, que têm a responsabilidade de manter esse ordenamento dos cabos”, explica.

Ainda segundo Thyago, neste segundo semestre também será realizado um workshop com as empresas de telefonia e internet para conscientização da importância da manutenção dos cabos. “Esse workshop é realizado anualmente com essas empresas com objetivo de enfatizar a importância desse ordenamento dos cabos, que é responsabilidade das empresas de internet e telefonia. Aproveitamos para reforçar os principais riscos e prejuízos para a população”, afirma.

