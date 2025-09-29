Mutirões da Energisa oferecem atendimento e manutenção elétrica em SE

Nesta segunda-feira, 29, a Energisa chega ao município de Monte Alegre com serviços de manutenção preventiva na rede elétrica, atendimento móvel e orientações sobre segurança, riscos e perigos relacionados à rede elétrica. Ainda esta semana, os mutirões também serão realizados nos municípios de Porto da Folha, Graccho Cardoso e Salgado.

Em Monte Alegre, a ação acontece na Praça Presidente Médice, localizada no Centro da cidade, das 14h às 16h. A população poderá realizar negociação de débitos, troca de titularidade, solicitação de tarifa social, pedido de ligação nova, emissão de segunda via

de conta e troca de lâmpadas por modelos de LED.

“O mutirão é uma oportunidade para que os clientes regularizem alguma pendência com a Energisa, seja por meio de uma negociação ou de uma simples atualização cadastral. O cliente também pode aproveitar para esclarecer dúvidas sobre seus direitos e deveres,

além dos riscos e perigos da rede elétrica”, afirma o coordenador de Atendimento da Energisa Sergipe, Rosano Freitas.

A programação segue durante a semana. Em todos os municípios, o atendimento será realizado das 14h às 16h. Confira:

Terça-feira (30): Porto da Folha, na Praça da Matriz, localizada na Praça Padre Manoel José de Oliveira, no bairro Centro.

Quarta-feira (01): Graccho Cardoso, na Praça da Matriz, localizada na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Centro.

Quinta-feira (02): Salgado, na Praça da Matriz, localizada na Rua Pr. Benvindo Alves Costa, também no Centro.

Canais de atendimento

– Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store)

– Site energisa.com.br

-WhatsApp da Gisa: gisa.energisa.com.br.

Texto e foto Edneia Cristina