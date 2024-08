NA 32ª EDIÇÃO DO ‘SERGIPE É AQUI’, GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI CONFERE A CANINDÉ O TÍTULO DE ‘CAPITAL

No município sergipano de Canindé de São Francisco, localizado a 213 km de Aracaju, estão três das grandes belezas da região: o Velho Chico, os Cânions do Xingó e o Vale dos Mestres. Nessa região, não faltam opções de trilhas, paisagens naturais e sítios arqueológicos para explorar o ecoturismo e aproveitar o que a natureza tem a oferecer. Diante de uma região dotada de vasta diversidade biológica e de belezas cênicas naturais, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), sancionou, nesta sexta-feira (9), no município de Canindé de São Francisco, a Lei Estadual nº 9521-2024, que eleva o município de Canindé à Capital Sergipana do Turismo. O presidente do Poder Legislativo de Sergipe, deputado Jeferson Andrade (PSD), e o deputado Samuel Carvalho (Cidadania), são os autores da propositura do título concedido a Canindé. O Projeto de Lei dos parlamentares foi aprovado por unanimidade de votos, nesta última quarta-feira (7).

Para o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o título concedido a Canindé é um reconhecimento do potencial turístico que a região possui. Dados do município registram que a cidade de Canindé recebe cerca de 600 mil turistas por ano.

“Fico feliz por ter participado desta iniciativa de conceder ao município de Canindé o título de Capital do Turismo. Essa cidade tem sido o destino de turistas de todo o Brasil. Tenho muito carinho por essa cidade que me acolheu e que faz parte da minha vida. Agradeço ao deputado Doutor Samuel por essa iniciativa, para que possamos dizer que Canindé é a Capital do Turismo do Sertão”, declarou Jeferson.

“Canindé de São Francisco é um local de riquezas naturais, culturais e históricas e o título de “Capital Sergipana do Turismo” não só reforça o papel do município como um importante polo de ecoturismo no Nordeste, mas também potencializa o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e a atração de investimentos, fortalecendo ainda mais a identidade e a economia local”, externou também o deputado Samuel Carvalho.

Itinerante

O governador Fábio Mitidieri (PSD) ressaltou durante sua fala no dispositivo que, o Programa Sergipe é Aqui foi aprovado com o aval do Poder Legislativo, quando aprovado pela Casa em 2023: ” A partir do Programa, muitos progressos chegaram para o interior do Estado. A próxima edição será no dia 23 de agosto, em Brejo Grande”, declarou Fábio.

Na ocasião, entre assinaturas de ordens de serviços, o governador também inaugurou nesta sexta-feira, 9, o posto de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran), José Juca Honorato, o ‘Seu Juquinha’. “Este pólo era uma cobrança antiga, um anseio da população. Serão mais de 30 serviços colocados à disposição para a população de Canindé e toda região vizinha”, anunciou o governador.

Para Jeferson a iniciativa foi essencial, por Posto avançado diminuir distâncias. ” O município mais próximo do Detran é Glória. Graças ao Governo, agora temos um Posto do Detran aqui em Canindé, que é a entrada de vários veículos de outros estados, principalmente Alagoas, Bahia e Pernanbuco”, comemorou o presidente da Alese.

O município de Canindé recebeu na data de hoje a 32ª edição do programa ‘SERGIPE É AQUI’. Por tradição, conforme aconteceu com os municípios onde a caravana itinerante do Governo do Estado já passou, a cidade se tornou a ‘Capital de Sergipe’ por um dia. Os 29 mil moradores de Canindé de São Francisco e regiões vizinhas tiveram acesso a diversos serviços ofertados pelo Governo de Sergipe, incluindo atendimentos na área da saúde; emissão de documentos como RG e CPF; orientações jurídicas; testes de paternidade; castração de animais domésticos; atendimentos para proteção ao consumidor (Procon); doação e cadastro para o banco de medula óssea, entre outros. Os mais de 160 serviços e atendimentos estiveram concentrados no entorno do Centro de Excelência Dom Juvêncio de Brito e na sede da prefeitura, no centro da cidade. A ação é uma iniciativa do Governo do Estado, coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC). Com o feito, alcança a marca de 150 mil atendimentos realizados, em 32 cidades visitadas desde f8evereiro do ano passado.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macedo