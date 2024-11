Na tribuna, Fabiano Oliveira comemora sucesso do Pré-Caju 2024

Durante a sessão desta quarta-feira, 13, o vereador e idealizador do Pré-Caju, Fabiano Oliveira, expressou sua mais sincera gratidão sobre o sucesso da maior prévia carnavalesca do Brasil, que novamente trouxe para Aracaju um espetáculo de diversidade, alegria e integração. O evento, idealizado com tanto carinho e dedicação, reuniu mais de 400 mil pessoas por dia, transformando as ruas de nossa cidade em uma celebração contagiante e repleta de harmonia.

“O Pré-Caju é mais do que uma festa. É uma demonstração de competência e comprometimento. Mais uma vez, nos orgulhamos de ter proporcionado um evento seguro, com uma organização impecável, resultado de um trabalho coletivo e incansável. Nossa gratidão ao Governo do Estado, em nome do governador Fábio Mitidieri e à Prefeitura, na pessoa do gestor Edvaldo Nogueira, cujos apoios logísticos foram essenciais para que essa grandiosa celebração pudesse se materializar com tanta qualidade e segurança”, comemorou.

“Nossa cidade respirou o evento, e a sensação que temos hoje é de dever cumprido. Quero agradecer a cada profissional, que atuou dia e noite para garantir que tudo transcorresse com tranquilidade; aos nossos patrocinadores, por acreditarem e investirem nessa experiência que exalta o nosso patrimônio cultural; e aos foliões e turistas, cuja energia e entusiasmo deram vida e cor ao evento, tornando o Pré-Caju ainda mais especial”, completou o parlamentar.

Fabiano aproveitou para anunciar a data em 2025 e concluiu o discurso reforçando o papel da festividade na movimentação dos setores, geração de emprego e renda e na divulgação de Sergipe nacionalmente.

“Mais uma vez a rede hoteleira e o trade turístico reconhecem a importância do Pré-Caju com 100% de ocupação e movimentação da nossa economia nos mais diversos setores. Em 2025, entre os dias 14 e 16 de novembro, vamos celebrar novamente essa união de ritmos, cores e sorrisos, que reforça nossa identidade e nos enche de orgulho”, finalizou.

Foto Gilton Rosas | Cma

Assessoria De Imprensa