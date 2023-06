NANÃ Trio apresenta uma homenagem a Gal Costa no Café da Gente Sergipana

O trio volta ao espaço cultural do Bistrô Café da Gente Sergipana, no anexo do Museu da Gente Sergipana, nesta sexta-feira, 02 de junho, a partir das 20h, para apresentar essa incrível homenagem a artista brasileira, de voz e talento que marcou gerações. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla no link da bio @nossodomproducoes ou via pix pelo whatsapp (79) 99854-1330.

O trio formado pelas cantoras: Glória Costa, Rebecca Melo e Lygia Carvalho escolheram reunir suas vozes mais uma vez para cantar Gal, homenagear a cantora, a mulher e a artista que influenciou seus caminhos musicais e inspirou suas trajetórias na arte, na vida e na política.

Neste show de reencontro, o Nanã Trio apresenta ao público um repertório composto pelos clássicos da carreira de Gal Costa, uma homenagem a importância da voz inconfundível, cortante, brilhante e precisa desse fenômeno da MPB que faleceu em novembro do ano passado.

A personalidade marcante, a irreverência e a coragem são marcas registradas da Maria da Graça que de Salvador alcançou os quatro cantos do mundo com sua musicalidade inconfundível. Cantando de João Gilberto a Marília Mendonça, passeando pelos conterrâneos Gil, Caymmi e Caetano, Gal é sinônimo de versatilidade e ousadia.

“A imagem forte, subversiva e sensual é o reflexo claro da forma como ela entoa seu canto. Foram 57 anos de uma carreira cheia de sucessos. Discreta mas de posicionamentos claros, nunca se omitiu quanto às questões relevantes relacionadas aos interesses da sociedade em que estava inserida. Gal é mais que exemplo, é inspiração. Sua voz lancinante atravessou o tempo, as gerações, a geografia e as pessoas, atingindo profundamente nossos ouvidos e marcando para sempre nossos corações e nossas vidas”, ressaltou o diretor do Nosso Dom Produções, João Victor Fernandes.

O Quê: Show de homenagem a Gal Costa pelo NaNã Trio

Quando: sexta-feira,02 de junho

Horário: A partir das 20h

Local: Bistro café da gente Sergipana, localizado na Av. Ivo do Prado, 398 – Centro

Ingresso: Primeiro lote por 40 reais

Foto assessoria

Por Heriêta Schuster