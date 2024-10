Nanã Trio celebra a Sergipanidade no Café da Gente,neste sábado

Show reúne clássicos da música sergipana e canções da nova geração de artistas da terra

No sábado, 26 de outubro, o Nanã Trio estará de volta ao espaço cultural do Café da Gente para uma noite de celebração à nossa rica cultura musical. O grupo, formado por Lygia Carvalho, Glória Costa e Rebecca Melo, promete reunir clássicos da música sergipana e canções de novos compositores da terrinha, numa noite emocionante e repleta de sergipanidade.

Escolhido a dedo, o repertório vai de Joésia Ramos a Letícia Aranha, passando por clássicos de Chiko Queiroga, Antônio Rogério, Ismar Barreto, Rogério, Patrícia Polayne, Lina Sousa, Cataluzes, dentre outros compositores, além de canções autorais. O grupo sobe ao palco muito pelo acompanhado por Denisson Cleber, além de receber participações especiais.

“A gente tem um orgulho danado das nossas raízes e quisemos enaltecer esse sentimento único que é ‘Ser Sergipano’, nessa concepção enorme de se auto identificar com os sotaques e costumes da nossa gente e da nossa arte. E é uma honra homenagear os compositores, músicos e artistas sergipanos que tanto admiramos numa data tão cheia de significado e representação, que é o Dia da Sergipanidade, celebrado em 24 de outubro” afirma Lygia Carvalho.

Sobre o Nanã Trio

Formado em 2016, o Nanã Trio tem 8 anos de presença constante na cena cultural sergipana. Desde o início, o grupo empreendeu projetos que enaltecem a música popular brasileira e sergipana sob o visa da representatividade feminina. Dentre eles os shows “À Flor da Pele – A Mulher na Obra de Chico Buarque”, “Flor de Mandacaru – A Mulher na Música Nordestina”.

Mais recentemente, o grupo apresentou o show “Lancinante – Um Canto para Gal”, reverenciando Gal Costa, uma das maiores vozes da música brasileira e uma mulher que quebrou barreiras, servindo de inspiração para artistas no Brasil e no mundo. Em outra vertente de trabalho, o Nanã Trio ocupou palcos importantes do ciclo junino, como o Arraiá do Povo e o Forró Caju, sempre promovendo a cultura e a música regional.

Os ingressos são limitados e sujeitos à lotação da casa. Podem ser adquiridos antecipadamente pelo Sympla (link na bio dos perfis do Instagram @nossodomproducoes e @nana.trio) ou via PIX, solicitando a chave pelo WhatsApp (79) 99854-1330.

Data: Sábado, 26 de outubro de 2024

Horário: 20h

Local: café da Gente Sergipana que fica no anexo do Museu da Gente. Localizado na Av. Ivo do Prado, 398 – Centro.

