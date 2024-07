“Não basta construir, é preciso cuidar das nossas praças”, afirma Breno

Em discurso no plenário da Câmara de Aracaju nesta terça-feira, 2, o vereador Breno Garibalde destacou a falta de políticas públicas de manutenção das praças da capital sergipana.

“Hoje o que se vê, é uma política de construir, e só. Esperam as praças se acabarem, para construir outra novamente do zero, porque talvez o impacto seja maior porque inauguram um novo espaço. Isso para mim é politicagem, e eu não acredito na política dessa forma. Precisamos fazer política para as pessoas, pensando em como preservar os nossos espaços públicos”, pontuou o vereador.

Ainda segundo Breno, a falta de participação popular nos projetos dos espaços públicos de Aracaju acaba gerando a sensação de abandono do local.

“As sugestões da população não são ouvidas. Caso houvesse participação da comunidade na elaboração dos projetos das praças, poderiam surgir muitas sugestões de preservação dos espaços e sobre o que é prioridade para a comunidade em espaços como estes”, complementou, acrescentando que em muitos locais da capital sergipana, o abandono das praças é um cenário recorrente.

“Não basta construir, é muito importante que se pense em como cuidar do que já existe, priorizar o trabalho de manutenção. Em muitos locais é possível ver os alambrados das quadras quebrados e a população se queixando que as pessoas usam as quadras mesmo assim, causando transtornos aos moradores. É uma coisa simples, que dá para fazer bem planejado, mas não se faz. Não pode esperar a cidade se acabar para resolver o problema”, afirmou o parlamentar.

Breno concluiu sua fala fazendo um apelo para que a Emsurb priorize o serviço de manutenção das praças públicas, tanto quanto o trabalho de limpeza das ruas da cidade.

“Da mesma forma que a Emsurb faz um projeto excelente de limpeza das ruas de Aracaju, é necessário priorizar o trabalho de manutenção das nossas praças. Essa questão precisa ser enxergada como política pública. Isso economiza dinheiro público, fazendo com que se gaste menos depois. Então, precisamos reivindicar essa pauta, para que nossos espaços públicos continuem trazendo bem estar para a população”, concluiu Breno Garibalde.

Texto: Nayana Araujo

Foto: Gilton Rosas

