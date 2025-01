“Nasci de novo”, disse vitima de rompimento de rodovia em Capela

A vitima que sobreviveu após a Rodovia SE-438 romper em Capela, o homem de 40 anos, disse que “eu não vi. Freei o carro, foi quando eu bati de frente no barranco da cratera e caí. Quando chegou mais na frente, o carro inclinou, eu consegui abrir, pulei pra fora e saí nadando. Depois achei um tronco de árvore flutuando, consegui subir e fiquei a noite toda, esperando amanhecer o dia e poder voltar. Nasci de novo”, disse.

Ele explicou que o fato aconteceu por volta das 22 horas do domingo (11), a pista ainda estava inteira e horas depois, ao passar novamente pelo local não percebeu que o asfalto havia cedido e caiu na cratera.

Ele sobreviveu a enxurrada que arrastou dois veículos na madrugada deste domingo (12) e que deixou três pessoas mortas. Duas mulheres que estavam em outro carro morreram e o marido de uma delas continua desaparecido.

O governo do estado explicou ainda que cerca de 24 horas, foi registrado o volume de 121,4 mm de chuva na região.

O governo do estado lamentou as mortes e explicou que o trecho da rodovia estadual rompeu devido ao aumento do volume de águas por conta das chuvas.

