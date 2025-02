NAT divulga 24 novas vagas de emprego nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (10), no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) foi movimentado. Desde a sua abertura, às 7h, já havia presença de trabalhadores buscando recolocação no mercado formal sergipano. O setor, vinculado à Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), disponibiliza, no começo desta semana, 24 oportunidades intermediadas junto aos empregadores.

Além das vagas de ampla concorrência, há, também, vagas afirmativas para mulheres e vagas para estágio. Os interessados devem procurar a unidade, localizada na rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju, até as 13h, para se cadastrar ou atualizar as informações. É preciso levar RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores.

O atendimento acontece de segunda à sexta-feira e na próxima quarta-feira, dia 12, o NAT divulga nova lista de oportunidades. Outras informações pelo WhatsApp 79 999 58-8865. As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se, e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe.

Confira mais detalhes

1 vaga para vendedor externo

Segmento: atacadista de frutas e afins

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência na função (comprovada em CTPS), veículo próprio e habilitação categoria A.

10 vagas para consultor de vendas externas

Requisitos: ensino fundamental completo.

1 vaga para auxiliar de logística

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para operador de forno

Requisitos: ensino fundamental incompleto e mínimo de seis meses de experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para padeiro

Requisitos: ensino médio incompleto e mínimo de seis meses de experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para técnico em eletrotécnico / eletroeletrônico

Requisitos: ensino médio completo, habilitação categoria B com disponibilidade para viajar.

2 vagas para eletricista

Requisitos: ensino médio completo, habilitação categoria B e disponibilidade para viajar.

1 vaga para auxiliar prático em eletricista

Requisitos: ensino médio completo, com disponibilidade para viajar.

1 vaga para auxiliar de cozinha

Requisitos: ensino médio completo

Vagas afirmativas para mulheres

2 vagas para consultor de vendas

Segmento: comércio varejista

Requisitos: ensino superior completo em administração, arquitetura ou design de interiores e experiência mínima de seis meses comprovada em CTPS.

1 vaga para atendente/vendedora

Requisitos: experiência na função, ensino médio completo e com eficiência em informática.

Vaga para estágio

2 vagas para estudante de engenharia elétrica

Requisitos: Cursando o 6º período do curso de Engenharia Elétrica e habilitação categoria A/B.