NAT DIVULGA 38 NOVAS OPORTUNIDADES DE TRABALHO NESTA QUARTA-FEIRA; HÁ VAGA DE ESTÁGIO, AFIRMATIVA E PCD

A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), anuncia 38 oportunidades de emprego disponíveis nesta quarta-feira, 23. Dentre as vagas, destacam-se oito para a função de vigia.

Os interessados devem se dirigir à sede do órgão, situada na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. As oportunidades são direcionadas a candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência.

Além disso, há vaga de estágio, vaga afirmativa para mulheres e Pessoas com Deficiência (PcD). Os candidatos devem apresentar documentos pessoais (RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência atualizado), bem como currículo e certificados que comprovem experiências anteriores. Para PcD, é necessário apresentar o laudo médico.

Outras informações pelo WhatsApp 79 99198-0027. As vagas são divulgadas nas redes sociais da Seteem e do NAT, no Instagram @trabalho.se e @nat_sergipe.

Confira as oportunidades:

8 vagas para vigia

Requisitos: necessário saber ler e escrever e seis meses de experiência na função.

3 vagas para atendente

Requisitos: ensino médio completo.

3 vagas para auxiliar de carga e descarga

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função.

3 vagas para zelador

Requisitos: necessário saber ler e escrever e seis meses de experiência na função.

2 vagas para auxiliar de confeitaria

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função ou curso na área de vendas/atendimento.

2 vagas para atendente de gelateria

Requisitos: ensino médio, experiência na função ou curso na área de vendas/atendimento.

2 vagas para auxiliar de escritório

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função comprovada em CTPS e experiência com atendimento ao cliente.

2 vagas para motorista de ônibus

Requisitos: ensino fundamental completo, experiência na função, habilitação de curso de transporte de passageiros.

1 vaga para motorista

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência comprovada em CTPS e habilitação B.

1 vaga para técnico em construção civil

Requisitos: ensino médio completo, experiência de seis meses comprovada em CTP, conhecimento em ORSE, processo licitatório, levantamento quantitativo de materiais.

1 vaga para auxiliar de manutenção

Requisitos: ensino médio completo, NR10, NR35 e noções de em elétrica.

1 vaga para auxiliar de serviços gerais

Requisitos: ensino médio incompleto.

1 vaga para operador de motosserra

Requisitos: necessário saber ler e escrever e seis meses de experiência na função.

1 vaga para cozinheira

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para auxiliar de cozinha

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS.

Vaga para estágio

4 vagas para aplicador ABA

Requisitos: cursando a partir do 8° período de Psicologia.

Vaga afirmativas para mulheres

1 vaga para auxiliar administrativa/financeira

Requisitos: ensino médio completo e experiência mínima de seis meses.

Vaga afirmativa para PcD

1 vaga para empacotador

Requisitos: ensino fundamental completo.