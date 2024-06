NAT divulga 49 novas oportunidades de emprego nesta quarta-feira, em Sergipe

O Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), divulga novas vagas nesta quarta-feira, 12. Entre as 49 oportunidades, destacam-se 27 disponibilizadas para carpinteiros. Interessados podem buscar atendimento das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira, na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José.

Além das vagas de ampla concorrência, também há oportunidades afirmativas, com vagas destinadas às mulheres e Pessoas com deficiência (PcDs), para as quais é necessário apresentar também o laudo médico.

Para se cadastrar a uma dessas oportunidades, é preciso levar os documentos pessoais (RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado), além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores.

Para mais informações, entrar em contato via WhatsApp 79 99191-6031. As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se, e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe. Novas oportunidades serão divulgadas na próxima quarta-feira.

Confira as oportunidades de hoje

2 vagas para mecânico

Requisitos: Ensino fundamental completo, experiência em linha diesel e flex

1 vaga para eletricista

Requisitos: experiência comprovada na CTPS, ensino médio completo, habilitação B

12 vagas para carpinteiro

Requisitos: experiência em forma de pilar e vigas, comprovada na CTPS

1 vaga para auxiliar de mecânico

Requisitos: Ensino fundamental completo, experiência de 6 meses na função (comprovada em CTPS), habilitação categoria B, conhecimento básico em elétrica, conhecimento em máquinas de terraplanagem e empilhadeiras e disponibilidade para viagens

1 vaga para técnico em segurança do trabalho

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência na função comprovada em CTPS, curso técnico em Segurança no Trabalho

1 vaga para mecânico de máquinas, empilhadeiras e terraplanagem

Requisitos: Ensino médio completo, conhecimento em word, habilidade com liderança, experiência na função comprovada em CTPS, habilitação categoria B e disponibilidade para efetuar viagens

15 vagas para carpinteiro

Requisitos: 6 meses de experiência na função (comprovada em CTPS)

2 vagas para auxiliar de mecânico

Requisitos: fundamental completo, experiência na área

1 vaga para vigilante

Requisitos: 6 meses de experiência na função (comprovada em CTPS), ensino médio completo

Vagas afirmativas para mulheres

1 vaga para vendedora interna

Requisitos: experiência comprovada na CTPS, ensino médio completo

1 vaga para doméstica

Requisitos: fundamental completo, disponibilidade para dormir na residência, experiência na função, trabalhar na Barra dos Coqueiros

Vagas afirmativas para Pessoas com Deficiência (PcD)

10 vagas para auxiliar administrativo

Requisitos: médio completo (atendimento ao público)