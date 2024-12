NAT divulga 51 novas vagas de emprego nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, 23, mais 51 oportunidades profissionais estão sendo divulgadas pela intermediação de mão de obra realizada pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). O serviço é disponibilizado ao público por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), que é vinculado à pasta. As vagas ofertadas abrangem todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência prévia ou na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Após esta segunda, o atendimento ao público será interrompido nos dias 24 e 25, véspera e dia de Natal, retornando normalmente no dia 26, quinta-feira. Também por conta das festividades de final de ano, a próxima divulgação de vagas, que acontece costumeiramente todas as segundas e quartas-feiras, será realizada somente na próxima segunda, dia 30. Já nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2025, não haverá expediente no órgão, que volta ao seu funcionamento normal dia 2 de janeiro.

O NAT fica localizado na rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, na capital. Os candidatos precisam levar RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. Todas as vagas são divulgadas também nos perfis da Seteem e do NAT no Instagram (@trabalho.se e @nat_sergipe). Outras informações pelo WhatsApp 79 991 98-8865.

Confira as oportunidades

1 vaga para auxiliar administrativo

Segmento: fornecedor de equipamentos hospitalares

Requisitos: ensino superior incompleto em Administração e experiência na função.

15 vagas para vendedor externo

Segmento: comércio atacadista telecom

Sem pré-requisitos

1 vaga para assistente de recursos humanos

Segmento: comércio atacadista telecom

Requisitos: ensino superior em RH e experiência comprovada em CTPS.

4 vagas para vendedor interno

Segmento: loja de colchões

Requisitos: ensino médio completo, disponibilidade para trabalhar em shopping e experiência na função (comprovada em CTPS).

7 vaga para auxiliar de produção

Segmento: fábrica de colchões

Requisitos: ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em Nossa Senhora do Socorro.

1 vaga para auxiliar de estoque

Segmento: fábrica de colchões

Requisitos: ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em Nossa Senhora do Socorro.

3 vagas para auxiliar administrativo

Segmento: loja de colchões

Requisitos: ensino médio completo.

2 vagas para técnico em segurança do trabalho

Segmento: hospitalar

Requisitos: curso técnico em segurança do trabalho, registro ativo no Tem e disponibilidade de horário.

2 vagas para auxiliar de serviços gerais

Segmento: hospitalar

Requisitos: ensino fundamental completo e disponibilidade de horário.

2 vagas para cozinheiro

Segmento: hospitalar

Requisitos: ensino médio completo e disponibilidade de horário.

1 vaga para auxiliar de almoxarifado

Segmento: indústria de bebidas não alcoólicas

Requisitos: formação em área correlata, experiência mínima de 6 meses na função (comprovada em CTPS), domínio do pacote office e conhecimento em sistemas de controle.

1 vaga para auxiliar financeiro

Segmento: indústria de bebidas não alcoólicas

Requisitos: formação em administração, contabilidade, economia ou áreas relacionadas, experiência na função, comprovada em CTPS e conhecimento em sistemas Erp e Excel.

2 vagas para mecânico de manutenção industrial

Segmento: indústria de bebidas não alcoólicas

Requisitos: formação em área correlata, experiência comprovada em fábricas e familiaridade com esteiras transportadoras, compressores, redutores de velocidade, motores e bombas elétricas.

4 vagas para copeiro

Segmento: hospitalar

Requisitos: ensino médio completo e disponibilidade de horário.

Vagas afirmativas para Pessoa com Deficiência (PcD)

3 vagas para cuidador social especial

Segmento: serviços de apoio administrativo

Requisitos: ensino médio completo.

1 vaga para operador de telemarketing

Segmento: hospitalar

Requisitos: médio completo e disponibilidade de horário.

1 vaga para atendente clínico

Segmento: hospitalar

Requisitos: médio completo, experiência com atendimento ao público e disponibilidade de horário.