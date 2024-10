NAT divulga 52 novas vagas de emprego nesta quarta-feira, 9

A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), está com 52 vagas disponíveis nesta quarta-feira, 9. Dentre elas, destacam-se as oito oportunidades para operador comercial e quatro vagas para operador de caixa. Os interessados devem comparecer à sede do órgão, localizado na Rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

As oportunidades abrangem os diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência comprovada. Vale ressaltar que todas as vagas são disponibilizadas pelas empresas empregadoras. Ao NAT cabe o cadastramento e triagem dos trabalhadores – ou seja, a intermediação. Os candidatos que se adequem às vagas saem do órgão já com a carta de encaminhamento para a entrevista, com data e hora previamente agendadas.

Mulheres e Pessoas com Deficiência (PcD) contam com vagas afirmativas nesta quarta. Os candidatos devem levar os principais documentos pessoais (RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, e comprovante de residência atualizado), além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. No caso de PcD é preciso apresentar também o laudo médico.

Para mais informações, basta entrar em contato via WhatsApp pelo número (79) 99198-0027. As vagas são sempre divulgadas nos perfils do Instagram da Seteem, @trabalho.se, e do NAT, @nat_sergipe.

Confira todas as vagas disponíveis:

8 vagas para operador comercial

Requisitos: superior cursando e experiência na função comprovada em CTPS

4 vagas para operador de caixa

Requisitos: médio completo e experiência na função (comprovada em CTPS)

1 vaga para confeiteiro

Sem requisitos

1 vaga para pedreiro

Sem requisitos

1 vaga para eletromecânico

Requisitos: curso em eletromecânica com certificado; experiência em manutenção preventiva e corretiva de seis meses (comprovada em CTPS); e disponibilidade para trabalhar no município de Nossa Senhora do Socorro

1 vaga para pedreiro

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS

1 vaga para auxiliar administrativo

Requisitos: médio completo, experiência na função (comprovada em CTPS) e disponibilidade para trabalhar no município de São Cristóvão

1 vaga para motorista de caminhão

Requisitos: fundamental completo; habilitação categoria D; experiência mínima de seis meses na função comprovada em CTPS; experiência na rota São Paulo/Maceió e demais estados do Nordeste para dirigir caminhão truck baú

1 vaga para marceneiro

Requisitos: médio completo; experiência mínima de 6 meses (comprovada em CTPS); e habilitação categoria A

3 vagas para carpinteiro

Requisitos: fundamental incompleto e experiência comprovada em CTPS

6 vagas para cozinheiro

Requisitos: fundamental completo e experiência comprovada em CTPS

10 vagas para garçom

Requisitos: médio completo; experiência em atendimento em restaurante à la carte e serviço de vinhos comprovada em CTPS

1 vaga para maître

Requisitos: experiência em atendimento em serviço de salão, liderança e serviços de vinhos

2 vagas para barman

Requisitos: médio completo; experiência com coquetéis, vinhos e champanhes; ehabilidade com atendimento ao cliente e controle de estoque (comprovação em CTPS)

2 vagas para auxiliar de bar

Requisitos: médio completo; experiência com coquetéis e vinhos; e habilidade com atendimento ao cliente (comprovação em CTPS)

2 vagas para cumim

Requisitos: médio completo e experiência na função (comprovada em CTPS)

1 vaga para cozinheiro

Requisitos: médio completo e experiência como cozinheiro comprovada em CTPS

1 vaga para auxiliar de cozinha

Requisitos: fundamental completo e experiência na função comprovada em CTPS

Vagas afirmativas para mulheres

1 vaga para auxiliar administrativo

Requisitos: ensino médio e experiência na função

Vagas afirmativas para PcD

1 vaga para agente de de portaria

Requisitos: médio completo; experiência na função; formação ou reciclagem no curso de vigilância, primeiros socorros e defesa pessoal; e pacote office

2 vagas para servente de obras

Sem requisitos

1 vaga para serviços gerais

Requisito: médio completo e experiência na função