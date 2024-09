NAT divulga 55 novas vagas de emprego nesta segunda-feira, em Sergipe

Nesta segunda-feira, 23, um total de 55 novas vagas para o mercado de trabalho estão sendo intermediadas pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), através do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT). São oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior com ou sem experiência comprovada, além de vagas afirmativas para Pessoa com Deficiência (PcD).

Os candidatos com interesse em uma das vagas devem se cadastrar no órgão, levando documentos pessoais (RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital e comprovante de residência atualizado), além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. No caso de PcD’s, é preciso apresentar também o laudo médico.

O Núcleo atende ao público de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, e fica localizado na Rua Santa Luzia, número 680, bairro São José em Aracaju,. Para mais informações, basta entrar em contato via WhatsApp pelo número 79 99198-0027. As vagas são sempre divulgadas nos perfis no Instagram da Seteem, @trabalho.se; e do NAT, @nat_sergipe.

Confira as vagas disponíveis nesta segunda, 23:

22 vagas para vendedor externo

Requisitos: ensino médio completo e experiência comprovada em CTPS.

1 vaga para promotor de vendas

Requisitos: ensino médio completo e experiência comprovada em CTPS.

2 vagas para costureira

Requisitos: experiência com máquina industrial.

1 vaga para auxiliar com carga e descarga

Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência comprovada em CTPS.

1 vaga para motorista de caminhão

Requisitos: ensino médio completo, experiência comprovada em CTPS e habilitação na categoria D.

1 vaga para gerente comercial

Requisitos: ensino médio completo e experiência comprovada em CTPS.

1 vaga para vendedor de produtos agrícolas

Requisitos: ensino médio completo e experiência comprovada.

2 vagas para operador de máquinas de Envase

Requisitos: experiência prévia na operação de máquinas e habilidades para trabalhar com Envase.

2 vagas para operador de máquinas de sopro de garrafas PET

Requisitos: experiência prévia na operação de máquinas e habilidade para trabalhar com sopro de garrafas PET.

2 vagas para líder de frente de loja

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS.

2 vagas para forneiro

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função comprovada em CTPS.

2 vagas para vendedor pracista

Requisitos: ter veículo próprio (moto) e habilitação A.

3 vagas para pizzaiolo

Requisitos: experiência na função e disponibilidade para trabalhar no município de Estância.

2 vagas para confeiteiro

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função comprovada na CTPS.

2 vagas para cozinheiro

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função comprovada na CTPS.

1 vaga para auxiliar de confeitaria

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função comprovada na CTPS.

1 vaga para salgadeiro

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função comprovada na CTPS.

1 vaga para assistente administrativo

Requisitos: superior completo em Administração, experiência na função comprovada em CTPS e experiência com os sistemas Opex; Apex e Sap.

Vagas afirmativas para PcD

5 vagas para auxiliar de produção de chicote elétrico

Requisitos: ensino fundamental completo.

1 vaga para atendente clínico

Requisitos: ensino médio completo.