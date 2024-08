NAT divulga 55 vagas nesta segunda; há 7 chances para jovem aprendiz

A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) divulga nesta segunda-feira (19), novas oportunidades de recolocação no mercado, que foram intermediadas junto aos empregadores pelo Núcleo de Apoio do Trabalho (NAT). Entre elas, destacam-se sete vagas para Jovens Aprendizes e vagas afirmativas para mulheres.

Os candidatos podem se dirigir à rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, na capital, portando RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. O NAT atende o público das 7h às 13h, para a realização de cadastro e posterior encaminhamento aos empregadores.

As vagas estão distribuídas para os níveis fundamental, médio e superior, com ou sem experiência comprovada, além de vagas afirmativas para mulheres e PcD. Todas as oportunidades são divulgadas também nos perfis da Seteem e do NAT no Instagram (@trabalho.se e @nat_sergipe). Outras informações pelo WhatsApp 79 991 98-0027.

Confira as oportunidades:

1 Vaga para servente de obras

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função comprovada em CTPS, disponibilidade para viagens.

1 Vaga de gelateiro

Requisitos: experiência com confeitaria comprovada em CTPS e ensino médio completo.

5 vagas para vendedor externo

Requisitos: ensino médio completo, experiência com negociação, atendimento ao público, pacote office, veículo próprio, habilitação AB e disponibilidade para realizar viagens intermunicipais.

1 vaga para promotor de vendas

Requisitos: necessário carro próprio, habilitação B e disponibilidade para realizar viagens.

1 vaga para assistente administrativo

Requisitos: ensino superior completo em Administração, experiência na função comprovada em CTPS e experiência com o sistema SAP.

1 Vaga para comprador

Requisitos: experiência comprovada em CTPS na função de comprador da área de construção civil, com compras técnicas e com o sistema SAP.

1 Vaga analista de qualidade (panejamento de controle e produção)

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função, experiência com estatísticas e análise de resultados e conhecimento avançado em excel.

2 Vagas para Barman

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função com mínimo de três meses comprovada em CTPS, residir na área litorânea de Aracaju ou proximidades do bairro Aeroporto. Necessária disponibilidade para trabalhar em Estância. A empresa disponibilizará transporte.

1 Vaga para churrasqueiro

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função com mínimo de três meses comprovada em CTPS, residir na área litorânea de Aracaju ou proximidades do bairro Aeroporto. Necessária disponibilidade para trabalhar em Estância. A empresa disponibilizará transporte.

1 Vaga de sushiman

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função com mínimo de três meses comprovada em CTPS, residir na área litorânea de Aracaju ou proximidades do bairro Aeroporto. Necessária disponibilidade para trabalhar em Estância. A empresa disponibilizará transporte.

15 Vagas par garçom

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função com mínimo de três meses comprovada em CTPS, residir na área litorânea de Aracaju ou proximidades do bairro Aeroporto. Necessária disponibilidade para trabalhar em Estância. A empresa disponibilizará transporte.

14 vagas para atendente de cafeteria

Requisitos: ensino médio completo e disponibilidade para escala 6×1.

1 Vaga para encarregado de loja

Requisitos: ensino médio ou superior em andamento (Administração, processos gerenciais e afins), experiência com gestão de equipe, gestão de caixa e preferencialmente experiência com gestão de restaurantes.

Vagas para Jovem Aprendiz

7 Vagas para Jovem Aprendiz

Requisitos: estudantes com idade entre 15 e 18 anos, matriculados em escola estadual ou municipal, cursando entre o 8º ano do ensino fundamental e a 2ª série do ensino médio no turno vespertino ou noturno.

Vagas afirmativas para mulheres

1 Vaga para auxiliar de cozinha

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função com mínimo de três meses comprovados em CTPS. Residir na área litorânea de Aracaju ou proximidades do bairro Aeroporto. Necessária disponibilidade para trabalhar em Estância. A empresa disponibilizará transporte.

1 Vaga para técnica em enfermagem

Requisitos: curso técnico, experiência na função de três meses comprovada em CTPS e residir na área litorânea de Aracaju ou proximidades do bairro Aeroporto. Necessária disponibilidade para trabalhar em Estância. A empresa disponibilizará transporte.