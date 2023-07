NAT divulga 55 vagas para jovem aprendiz em Frei Paulo

Como resultado da captação de oportunidades para serem ofertadas durante ação do Governo Itinerante “Sergipe é aqui”, o Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), divulga a abertura de 55 vagas destinadas a jovens aprendizes com atuação na área de produção em uma fábrica de calçados da cidade de Frei Paulo. Nesta quinta-feira, 6, na Praça da Juventude, o município sediará a 7ª edição da ação itinerante que também contará com diversos serviços públicos e de cidadania para a população frei-paulistana.

“Essas vagas são uma oportunidade de aprendizado e capacitação para a conquista do primeiro emprego que virá em seguida”, ressalta a superintendente do Trabalho e Emprego, Marcela Prudente. A captação e divulgação de vagas faz parte dos serviços prestados pelo NAT enquanto órgão que realiza, gratuitamente, a intermediação e qualificação de mão de obra sergipana.

Interessados nas vagas devem comparecer ao local onde acontecerá o ‘Sergipe é aqui’, na Praça da Juventude, para efetuar o cadastramento com a equipe do NAT. Entre os requisitos da vaga, estão: jovens de 18 a 21 anos; estar cursando ou já ter concluído o ensino médio; disponibilidade para estudar e trabalhar das 7h às 13h. É necessário levar o RG; CPF; comprovante de residência e declaração de escolaridade atualizada.