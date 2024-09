NAT divulga 76 novas vagas de emprego nesta quarta-feira

O Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), setor vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), divulga 76 oportunidades de emprego nesta quarta-feira, 18. As vagas disponíveis são para ampla concorrência e também afirmativas para mulheres. Os interessados devem se dirigir à sede da Seteem, onde está o NAT, na Rua Santa Luzia, 680, no Bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Todos os candidatos devem levar documentos pessoais, como RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. Mais informações pelo WhatsApp 79 99198-0027. As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se, e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe.

Confira abaixo as vagas de hoje:

2 vagas para operador de máquinas de Envase

Requisitos: experiência prévia na operação de máquinas e habilidades para trabalhar com Envase.

2 vagas para operador de máquinas de sopro de garrafas PET

Requisitos: experiência prévia na operação de máquinas e habilidade para trabalhar com sopro de garrafas PET.

2 vagas de líder de equipe de produção

Requisitos: ensino médio, experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para auxiliar de TI

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função

2 vagas para serralheiro de ferro

Requisitos: experiência na função (comprovada em CTPS).

3 vagas para soldador

Requisitos: experiência na função (comprovada em CTPS).

3 vagas para ajudante prático de soldador

Requisitos: experiência na função (comprovada em CTPS).

1 vaga para promotor de vendas

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função (comprovada em CTPS).

4 vagas para vendedor interno

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função (comprovada em CTPS).

2 vagas para líder de frente de loja

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS.

2 vagas para forneiro

Requisitos: fundamental completo e experiência na função comprovada em CTPS.

2 vagas para vendedor pracista

Requisitos: ter veículo próprio (moto) e habilitação A.

3 vagas para pizzaiolo

Requisitos: experiência na função e disponibilidade para trabalhar na cidade de Estância.

2 vagas para barman

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função mínima de três meses, comprovada em CTPS. Necessária disponibilidade para trabalhar em Estância (com transporte disponibilizado pela empresa).

1 vaga para sushiman

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função mínima de três meses, comprovada em CTPS. Necessária disponibilidade para trabalhar em Estância (com transporte disponibilizado pela empresa).

15 vagas para garçom

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função mínima de três meses, comprovada em CTPS. Necessária disponibilidade para trabalhar em Estância (com transporte disponibilizado pela empresa).

1 vaga para churrasqueiro

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função mínima de três meses, comprovada em CTPS. Necessária disponibilidade para trabalhar em Estância (com transporte disponibilizado pela empresa).

2 vagas para confeiteiro

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função comprovada na CTPS.

2 vagas para cozinheiro

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função comprovada na CTPS.

1 vaga para auxiliar de confeitaria

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função comprovada na CTPS.

1 vaga para salgadeiro

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função comprovada na CTPS.

2 vagas para operador de betoneira

Requisitos: ensino médio completo e experiência comprovada na CTPS.

1 vaga para pizzaiolo

Requisitos: ensino médio completo e experiência mínima de seis meses comprovada na CTPS.

1 vaga para barman

Requisitos: médio completo e experiência mínima de seis meses comprovada na CTPS.

2 vagas para garçom

Requisitos: médio completo e experiência mínima de seis meses comprovada na CTPS.

1 vaga para assistente administrativo

Requisitos: superior completo em Administração, experiência na função comprovada em CTPS e experiência com o sistema Opex; Apex e Sap.

12 vagas para auxiliar de depósito

Requisitos: ensino médio completo ou em andamento, experiência na área de logística, e- commerce, armazenagem, entrega ou separação de mercadoria, comprovada em CTPS.

2 vagas para auxiliar de limpeza

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS.

Vagas afirmativas para mulheres

2 vagas para auxiliar de cozinha

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função, com mínimo de três meses comprovados em CTPS.

1 vaga para técnica de enfermagem

Requisitos: curso técnico e experiência na função, com três meses comprovados em CTPS.