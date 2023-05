NAT divulga abertura de 54 vagas de trabalho para Carmópolis

Criação de oportunidades em benefício da população sergipana. Esse tem sido um dos principais compromissos do Governo ao longo das últimas edições do ‘Sergipe é aqui’. Por intermédio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), cerca de 54 vagas de emprego foram captadas e serão ofertadas aos carmopolenses amanhã, 26, durante ação itinerante no município.

Interessados devem comparecer à Escola Estadual Poeta José Sampaio, na sala 6, destinada aos serviços da Seteem e do NAT, para realização de cadastro. O atendimento será das 8h às 16h.

Entre as oportunidades disponíveis, estão vagas para auxiliar de serviços gerais; auxiliar administrativo; auxiliar de cozinha; cozinheiro (a); motorista – categoria B; garçom/garçonete; caixa; churrasqueiro; camareira; porteiro; folguista; motorista carreteiro – categoria E; motorista truck – categoria D; e ajudante de motorista.

Oportunidade e serviço

Na última edição do ‘Sergipe é aqui’, em Estância, também houve oferta de vagas para os trabalhadores. Dos cinco encaminhamentos realizados pelo NAT, na ocasião, todos foram contratados.

Para esta quinta edição, além da oferta de vagas de trabalho, outros serviços farão parte da programação do órgão e da Seteem. Confira:

– Orientações sobre a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) digital;

– Cadastro de empregadores para captação de vagas;

– Cadastro e atualização de cadastro de trabalhadores em busca de emprego;

– Cadastro para recebimento do Seguro Desemprego;

– Cadastro e atualização da carteira de artesãos;

– Orientações sobre como se inscrever nos editais para feiras de artesanato;

– Cadastramento de empreendimentos econômicos solidários.

Foto: Jhennifer Laruska