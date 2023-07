NAT divulga mais de 40 vagas em diversas áreas em Sergipe

Novas vagas de emprego captadas pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) foram abertas nesta segunda-feira, 10. O setor é vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e tem sido um importante intermediário para ampliação da geração de empregos em Sergipe.

São 41 vagas distribuídas entre as funções de bombinador eletricista, técnico de edificações, leiturista, caldeireiro, pintor industrial/predial, soldador, eletricista predial/industrial, vendedor interno, supervisor de vendas, ajudante de cozinha, atendente de lanchonete e balconista de padaria. Entre os requisitos, está a necessidade de experiência nas funções.

O cadastro deve ser realizado presencialmente na sede do NAT, localizado na Rua Santa Luzia, 680, São José, Aracaju. Interessados devem levar RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de residência, currículo e/ou certificados e experiências.

Atendimento e serviços

Novas oportunidades de emprego são captadas pelo NAT e divulgadas na rede social oficial do núcleo, no instagram @nat_sergipe. Além disso, o órgão também presta serviços de emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) digital e solicitação do seguro-desemprego.

Os atendimentos são realizados de segunda a sexta, das 7h às 13h. Além da matriz localizada em Aracaju, na Rua Santa Luzia, nº 680, bairro São José, o NAT possui outros postos distribuídos na capital, como os Centros de Atendimento ao Cidadão (Ceac) da Rodoviária Nova, do Shopping Riomar e do Parque Shopping; e nos interiores, como Lagarto, Simão Dias, Estância, Boquim, Canindé do São Francisco e Neópolis.

Para mais informações, entrar em contato pelos telefones (79) 3222-6949 ou (79) 9 9191-6031.

