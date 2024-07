NAT divulga novas vagas de trabalho com 10 vagas para PcDs

A intermediação de mão de obra é feita pela Secretaria do Trabalho e divulga às segundas e quartas-feiras

Nesta segunda-feira, 22, a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) divulga novas oportunidades de recolocação no mercado laboral, que foram intermediadas junto aos empregadores pelo Núcleo de Apoio do Trabalho (NAT). Entre elas, destacam-se 10 vagas afirmativas destinadas às Pessoas com Deficiência (PcDs).

Quem busca colocação ou recolocação no mercado de trabalho, pode se dirigir à rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, na capital, portando RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. No caso de PCD, é preciso levar também o laudo médico atualizado.

O NAT atende o público das 7h às 13h, para a realização de cadastro e posterior encaminhamento aos empregadores. As vagas estão distribuídas para os níveis fundamental, médio e superior, com ou sem experiência comprovada, além de vagas afirmativas para mulheres e PCD. Todas as oportunidades são divulgadas também nos perfis da Seteem e do NAT no Instagram (@trabalho.se e @nat_sergipe). Outras informações pelo WhatsApp 79 991 98-0027.

Confira as oportunidades:

1 vaga para estofador

Requisitos: ensino fundamental e experiência na função

1 vaga para auxiliar de entrega

Requisitos: ensino médio completo e habilitação A

1 vaga para assistente contábil

Requisitos: ensino superior completo em contabilidade, experiência comprovada em CTPS, ter conhecimento em rotinas fiscal e contábil

2 vagas para serviços gerais

Requisitos: ensino médio completo, experiência comprovada de seis meses em CTPS

1 vaga para camareiro

Requisitos: ensino médio completo, experiência comprovada de seis meses em CTPS

1 vaga para gerente administrativo

Requisitos: superior em administração, experiência comprovada em CTPSe habilitação AB

1 vaga para auxiliar de produção

Requisitos: ensino fundamental completo

1 vaga para motorista

Requisitos: ensino fundamental completo, experiência comprovada em CTPS e habilitação na categoria B

1 vaga para vendedor de loja

Requisitos: ensino médio completo, experiência de seis meses comprovada em CTPS

4 vagas para vendedor externo

Requisitos: ensino médio completo ou superior incompleto, experiência na função (com negociação, atendimento ao público e conhecimento em pacote office), habilitação AB, possuir veículo próprio

Vagas afirmativas para mulheres

1 vaga para auxiliar administrativa

Requisitos: ensino médio, experiência de um mês comprovada em CTPS

Vagas afirmativas para PCD

5 vagas para frentista

Requisitos: ensino médio completo

5 vagas para atendente de loja

Requisitos: ensino médio completo