NAT marca presença na programação do aniversário de Propriá

A celebração dos 223 anos de Propriá, cidade sergipana situada na região do Baixo São Francisco, contou com a presença da unidade móvel do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), que esteve no município nos dias 7 e 8, oferecendo atendimento à população. Durante a ação, o NAT, vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), intermediou 15 oportunidades de emprego, fortalecendo o acesso ao mercado de trabalho para os moradores.

A ação é uma parceria do Governo de Sergipe e a prefeitura do município, para levar os serviços para mais perto dos cidadãos, especialmente em uma data festiva tão importante para a região.

A primeira-dama do município e secretária da Saúde, Jane Lima, destacou a importância da iniciativa. “A parceria do Governo do Estado e da Prefeitura de Propriá está sendo muito importante para o povo propriaense. A unidade do NAT ficará dois dias no município, selecionando pessoas para trabalhar, tirando a Carteira de Trabalho Digital, fazendo os cadastros, e isso é extremamente importante para o município. Foi de fundamental importância nessa parceria”, sintetizou.

A moradora Flávia Cavalcante aproveitou a presença da unidade móvel para solicitar a Carteira de Trabalho Digital. “A antiga foi extraviada na máquina de lavar, por isso estou aguardando o meu PIS/PASEP. Achei o atendimento maravilhoso. Fui muito bem atendida, e me forneceram todas as informações certinhas”, contou satisfeita.

As oportunidades de emprego atraíram a maior parte do público que compareceu à Praça Tobias Barreto, no largo do Colégio das Freiras, na sexta-feira, 7. De acordo com o gerente de intermediação de mão de obra do NAT, Jonathas Oliveira, a equipe da Seteem esteve na cidade na segunda-feira passada, visitando lojas e indústrias para prospectar oportunidades. Neste sábado, 8, o atendimento será das 8h às 16h.

A moradora Maria Rosângela dos Santos, que já possuía cadastro no NAT, foi uma das pessoas que chegaram cedo para tentar um novo emprego. Ela já saiu com a carta de encaminhamento para a entrevista nas mãos para tentar a ocupação como auxiliar de depósito.

“Como estou precisando muito de emprego, vim aqui e, graças a Deus, arrumaram uma entrevista para mim. Terça-feira eu estou lá para garantir o meu emprego”, contou, elogiando a presença do serviço perto de sua casa. “É muito bom. Dá uma oportunidade a quem não tem. Eu vou trazer até o meu filho, para ser jovem aprendiz”, completou Maria Rosângela.

O jovem Talisson Phillipe, de apenas 18 anos, está ansioso pela primeira experiência profissional e foi com a mãe tentar uma chance como jovem aprendiz. Foram 4 vagas nesta modalidade, intermediadas em um dos maiores abatedouros do país, localizado no município.

Foram ofertadas vagas de repositor, operador de caixa, entregador, forneiro de cerâmica e oleiro. Além da intermediação de mão de obra dos trabalhadores junto aos empresários, a equipe do NAT também disponibilizou os serviços de cadastro do sistema, orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital e entrada no seguro desemprego.

Foto: João Vitor Lobo/Seteem