Natal Solidário – MPSE inicia arrecadação de presentes para crianças e adolescentes

O Ministério Público de Sergipe, através do Centro de Apoio Operacional da Infância e Adolescência (CAOpIA), já está realizando a arrecadação das doações dos presentes para a campanha Natal Solidário 2024, que serão entregues a aproximadamente 300 crianças e adolescentes das 39 unidades de acolhimento de Sergipe.

A iniciativa foi implementada pelo MPSE em 2005, como “Árvore da Solidariedade”, e tem o objetivo de proporcionar alegria, afeto, atenção e diversão aos jovens por meio de doações de membros e servidores da instituição, parceiros e sociedade em geral.

“A ação solidária é desenvolvida através de diversas e valiosas parcerias, com a finalidade precípua de promover a convivência comunitária e a inclusão social das crianças e adolescentes acolhidos, levando até esses o verdadeiro espírito do Natal”, reforçou a Promotora de Justiça e Diretora do CAOpIA, Talita Cunegundes.

> Como doar

O CAOp da Infância e Adolescência possui listas com sugestões de presentes feitas pelas próprias crianças e adolescentes. Para doar, é só entrar em contato através do e-mail caopia@mpse.mp.br ou pelos telefones (79) 3209-2573 / (79) 9 9939-1548.

As doações poderão ser feitas até o dia 11 de novembro e entregues no CAOp Infância e Adolescência, sala 134, 1° andar do Edifício-Sede do MPSE, situado na Avenida Conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio, 505 – Centro Administrativo Gov. Augusto Franco, Bairro Capucho, Aracaju/SE.

Os presentes serão distribuídos para os acolhidos na festa natalina, que será realizada pelo MPSE, por meio do CAOpIA, no dia 27 de novembro.

