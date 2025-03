NEGLIGÊNCIA DE DIREITOS EM CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO VAI PARAR NA MESA DA DELEGADA DANIELA GARCIA

Relatar que situações estão ocorrendo em pontos da gestão do prefeito José Machado Barbosa Neto, o Machadinho, tem mobilizado um verdadeiro séquito de pessoas na tentativa de desmentir ou cancelar o trabalho do site Revista Canindé que vem apurando e denunciando os fatos.

Mas do que nunca, negligências de direitos, assédio moral e outras mais, estão sendo denunciadas e distribuías perante a opinião pública.

O relato é que, no dia 10/03, por volta das 14:30h, a professora e comunicadora de rádio, Isabel Cristina, mais conhecida como Isa Beserra, esteve em Aracaju, na Secretaria Estadual de Política para as Mulheres, a convite da secretária e delegada Daniela Garcia. O intuito, segundo ela, foi o de levar informações acerca do projeto Mulheres Curadas, que têm sido desenvolvido, em Canindé de São Francisco. Na ocasião, relatou ainda sobre os processos que ela têm enfrentado, diariamente, na garantia de direitos.

O Projeto Mulheres Curadas é composto por várias mulheres de segmentos religiosos como evangélicas e católicas que têm como objetivo alcançar mulheres que estejam passando por problemas sejam familiares, como abusos, violência doméstica, de saúde com enfermidades crônicas e graves, emocionais como depressão, síndrome do pânico, baixa autoestima e até luto. O objetivo do projeto é levar uma palavra de conforto a estas mulheres, mostrar apoio, realizar visitas e encontros periódicos maiores, onde acontecerá outra edição no mês de abril, bem como a realização de chás da tarde nas casas destas mulheres.

Na parte pessoal, ela relatou que o outro objetivo do encontro foi para falar sobre o processo que ela enfrenta referente à enfermidade linfoma de Hodgkin, a qual já foi vencida, porém continua no tratamento do pulmão, que foi acarretado pelas medicações tomadas ao longo de um ano e oito meses, com trinta quimioterapias. O tratamento e acompanhamento são demorados, com bons resultados, entretanto, o paciente segue pelo menos ao longo de cinco anos na vigilância com equipe médica. Possivelmente Isa Beserra, irá para um transplante de medula chamado autólogo, onde a medula do paciente é doada a ele mesmo. Procedimento seguro e de sucesso.

Um dos pontos importantes do diálogo com a delegada Daniela Garcia, foi sobre a negativa de direitos que ela diz enfrentar por parte de algumas pessoas e até órgãos públicos ou não da sociedade, durante o difícil tratamento de sua saúde. E não só isso, ela diz sentir a negativa de direito até no enfrentamento de filas em supermercados, bancos, lojas, etc. falando não só por ela, relatou que existe falta de empatia pelos órgãos públicos e até de funcionários, até mesmo no atendimento a estes pacientes. A garantia de direitos para qualquer cidadão é prevista em lei e deve ser respeitada. É um alerta.

Isa Beserra, foi recebida com carinho e total apoio por parte de Daniela Garcia, mulher que é delegada e atualmente dirige a secretaria. Foi reafirmada que a luta das mulheres por direito começa elas mesmas quando fazem o papel de se unir como uma só voz para muitas outras pessoas, que ou por não conhecimento, ou por dificuldades de se expressar, vem enfrentando esses problemas no dia a dia, seja na garantia de um tratamento adequado, seja numa fila, seja num atendimento adequado, seja na aquisição de benefícios previstos em lei, seja na aquisição de recursos para o seu sustento, dentre outros direitos. Direitos humanos são normas que protegem a dignidade e os direitos básicos de todos os seres humanos. São universais, inalienáveis e devem ser aplicados sem discriminação.

Principais características

São inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. São direitos que não podem ser restringidos ou retirados, mas sim garantidos. Direitos que regem a relação entre os seres humanos e o Estado. Direitos que devem ser iguais para todas as pessoas. Estes direitos são garantias individuais previstas na Constituição Federal do Brasil.

Os direitos humanos são normas que regem as relações entre os indivíduos e o Estado. Eles são assegurados por vários documentos internacionais, entre eles a Declaração Universal dos Direitos Humanos, elaborada em 1948 pela Organização das Nações Unidas.

Alguns outros direitos humanos são:

Liberdade de opinião e expressão, direito ao trabalho e à educação, direito à proteção contra o desemprego, direito à proteção da lei, direito à liberdade de locomoção e residência, direito a uma nacionalidade, direito ao casamento e à família, direito à proteção da propriedade; liberdade de fé e prática religiosa, direito à presunção de inocência. Todos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos – Unicef, Direitos Humanos – Nações Unidas – ONU Portugal – Unric. O documento internacional foi elaborado em 1948, pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas que lista os principais direitos dos seres humanos.

Voltando ao topo do primeiro parágrafo que abre essa redação, mesmo que recorrente, de nada adianta a tentativa de blindagem dos inúmeros erros que estão acontecendo dentro da gestão do prefeito José Machado Barbosa Neto, o Machadinho, se existe ambientes hostis em sua administração, ambientes tóxicos onde os chefes de setores ou pastas promovem assédio moral, gritando com funcionários tornando-os pilhas humanas de emoção recolhida gerando dor, constrangimento e depressão. Áudios e todo tipo de denuncias são vazadas e do conhecimento público e até da Justiça.

Nesse campo especifico, a Saúde de Canindé parece liderar os problemas, ao negar tais direitos, tentando passar a “borracha” ao invés de resolver os problemas, como os enfrentados por Isa Ribeiro, só que agora ela já não estar mais sozinha. A denúncia chegou em uma delegacia e não deve ficar por ai. Isa teve o apoio do mesmo órgão em Canindé? Mulheres que sofrem violência no município estão sendo assistidas? A Justiça e o MP já foram provocadas? O CREAS tem conhecimento? Mas acima de todos, qual será o posicionamento do prefeito Machadinho, agora que a situação chegou até o conhecimento da Secretaria Estadual de Política para as Mulheres, sob à mesa da delegada Daniela Garcia? O caso vai avançar ou ser mais um nas estatísticas?

Qual a resposta para a situação da professora Isa Beserra?

Enquanto negam, cancelam ou desmentem o jornalismo local, aos poucos a falta de vergonha por quem comete tais fatos vão sendo provados perante a sociedade, provando a procedência de tantos casos absurdos na gestão de Machadinho que, ao ter conhecimento, faz de conta que nada sabe, se omitindo ou se acovardando para tomar decisões e gerando um dos piores ibopes de começo de gestão em Canindé de São Francisco, se comparadas com tantas outras.

Isa Beserra não esta mais sozinha.

Por Adeval Marques