Neópolis recebe a 1ª caravana do programa ‘Sergipe é aqui’ em 2025

O município de Neópolis receberá a 38ª edição do ‘Sergipe é aqui’ na próxima quinta-feira, 23. A primeira edição do ano seria inicialmente realizada na cidade de Arauá, na última sexta-feira (17).

Porém, devido às fortes chuvas que afetaram algumas regiões do estado, todos os eventos oficiais foram cancelados.

O programa é coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), e nasceu com o objetivo de humanizar ainda mais os serviços e atendimentos já oferecidos pelo Governo de Sergipe, fazendo com que os órgãos estaduais se aproximem cada vez mais da população sergipana.

Durante todo o dia, os 16 mil moradores de Neópolis terão acesso à estrutura itinerante, que estará concentrada no entorno do Centro de Excelência Marechal Pereira Lobo e na sede da prefeitura local. Dentre os atendimentos disponibilizados, estarão emissões de documentos como CPF, RG e ID Jovem; exames médicos ofertados pelas carretas do Homem e da Mulher; orientações jurídicas; castramóvel para animais domésticos; atualização vacinal; entre outros serviços.

“Estamos iniciando mais um ano com grandes expectativas em relação ao programa ‘Sergipe é aqui’. A procura da população sergipana pelos serviços oferecidos demonstra claramente que estamos no caminho certo, cumprindo nossa missão de aproximar o governo das pessoas. O programa tem se mostrado uma grande ponte para ouvir as demandas da população, conhecer ainda mais de perto a realidade de cada região e buscar soluções para atender às demandas locais”, destacou o secretário de Estado-Chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo.

Já o secretário-executivo da Secc, André Clementino, destacou que a expectativa para 2025 é de um ano em que o programa consiga alcançar cada vez mais sergipanos e fazer com que conheçam serviços que muitas vezes passam despercebidos: “Começar o ano com mais uma edição do ‘Sergipe é aqui’ é saber que estamos dando grandes saltos em um serviço de qualidade e amplo para todos”.

Para o prefeito de Neópolis, Allysson de Amintas, receber a primeira edição do programa em 2025 foi uma notícia que teve repercussão positiva para toda a população do município. “Nosso povo merece toda a atenção que o governador Fábio Mitidieri e o Governo de Sergipe têm dado para nós. Tenho certeza de que será um dia muito proveitoso para todos”, enfatizou.

Cidadania e humanização

Desde sua primeira edição, em fevereiro de 2023, o programa do Governo de Sergipe tem levado toda a estrutura itinerante aos municípios com a missão de acolher e entender as demandas de cada região. Até o momento, foram 180 mil atendimentos nos 37 municípios por onde a caravana passou.

