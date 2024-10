Neste domingo tem festa dos lambe-sujos e caboclinhos em Laranjeiras

Neste domingo, 13, Laranjeiras celebra uma das manifestações folclóricas e culturais mais importantes do município; a tradicional festa dos Lambe-sujos x Caboclinhos; o maior espetáculo teatral a céu-aberto do mundo. A programação começa ainda na madrugada com uma alvorada festiva. Às 9h os grupos são abençoados pelo padre em frente à igreja matriz e às 16h acontece o combate, no campo do Quaresma, um dos momentos mais esperados da festa.

A manifestação cultural dos Lambe-Sujos começou em 1860, bem antes da abolição dos escravos no Brasil. O folguedo é a representação da batalha de dois grupos: de um lado os Lambe-sujos, que representam os escravos e do outro os Caboclinhos, representando os índios. Com personagens bem divididos, os grupos simulam a luta para resgatar a princesa que foi raptada pelos negros.

A festividade acontece sempre no segundo domingo do mês de outubro. Para dar mais cor à encenação, os Lambe-Sujos se pintam com carvão, mel de cabaú e usam gorro e bermuda vermelha, enquanto os Caboclinhos se pintam com tinta marrom-terra e vestem cocares. Os participantes saem pelas ruas cantando e tocando instrumentos musicais como pandeiro, tamborim e reco-reco.

