Netinho vai puxar bloco ‘Por Amor Ao Iate’  e convida para prévia carnavalesca

O público pediu e mais uma vez o cantor Netinho vai puxar o bloco ‘Por Amor Ao Iate’, neste sábado, 8 de fevereiro. A concentração começa às 14h em frente ao Iate Clube de Aracaju e o bloco vai desfilar na Avenida Beira Mar. Cartel de Bali e Cajurioca também estão na programação.

“Com muita felicidade vou puxar o bloco pelo quarto ano e a energia vai ser a mesma. Será o meu repertório completo para o Carnaval 2025 que vou lançar em Aracaju neste sábado puxando o Bloco ‘Por Amor ao Iate’. Será uma puxada de bloco linda com repertório renovado que tem 86 músicas. Preparei muitas novidades musicais para o Carnaval 2025 e vou apresentar neste sábado,

recheado de clássicos da essência do Axé Music, com muita alto astral, amor e positividade. É uma festa democrática para toda a família. O público se diverte dentro e fora das cordas e quero contar com a presença de todos”, convida o artista.

Netinho adianta que além dos seus grandes e inesquecíveis sucessos, vai cantar músicas da melhor época, os anos 90. “São canções inesquecíveis e extremamente animadas. É um show para todas as idades e por isso convido famílias inteiras. Um show sem baixaria, sem vulgaridade, com músicas que elevam a autoestima e a positividade nas pessoas. Pra mim, é uma honra puxar mais uma vez o Bloco apor Amor ao Iate em Aracaju, terra que amo e que sou cidadão desde 1996”, comemora.

As vendas dos abadás estão sendo realizadas no Iate Clube e no Balacobaco Jardins ou através do site Outgo. No último lote, os ingressos podem ser adquiridos por R$ 190 para os não sócios e por R$ 170 para os sócios do Iate Clube.

Texto: Fredson Navarro/ Navarro Comunicação – Foto: Divulgação Netinho