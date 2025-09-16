Neto Batalha figura entre os mais lembrados para deputado estadual em Sergipe

Pesquisa revela que Neto Batalha está entre os candidatos mais lembrados para a Assembleia Legislativa de Sergipe, com 0,1% das menções pelos eleitores.

Uma pesquisa recente do Instituto DATAFORM/ECM, realizada entre os dias 10 e 12 de setembro, entrevistou 1.200 pessoas presencialmente em cidades como Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana, Lagarto e Estância, apontando os nomes mais lembrados para a Assembleia Legislativa de Sergipe. O levantamento possui margem de erro de 2,83% e intervalo de confiança de 95%.

Segundo o levantamento, Neto Batalha obteve 0,1% das menções espontâneas, posicionando-se entre os candidatos mais lembrados pelos eleitores, mesmo com percentual baixo. Esse dado indica um reconhecimento inicial no cenário estadual.

O estudo também destaca outros candidatos com maior lembrança: Georgeo Passos (Cidadania) com 0,8%, Cristiano Cavalcante (UNIÃO) com 0,7% e Adailton Martins (PSD) com 0,6%. Além deles, aparecem Pato Maravilha (UNIÃO), Marcelo Sobral (UNIÃO), Carminha (Republicanos), Paulo Júnior (PV) e Adilson Júnior, mostrando a diversidade de nomes lembrados pelos sergipanos.

A pesquisa reforça a importância de monitorar a lembrança espontânea dos candidatos, refletindo a percepção real dos eleitores sobre os possíveis representantes na Assembleia Legislativa de Sergipe.

Texto e foto assessoria