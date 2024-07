NEUDO ALVES E SIMONE ALVES SÃO HOMOLOGADOS EM CONVENÇÃO PARTIDÁRIA NO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

No dia 28 de julho, as Convenções Partidárias do União Brasil, PSD e Progressistas (PP) em Cedro de São João marcaram um importante momento político para o município. O evento, realizado no Ginásio de Esportes Prefeito Claudionor Vieira de Melo, reuniu uma multidão de apoiadores para a homologação das candidaturas de Neudo Alves para prefeito e Simone Alves para vice-prefeita, além dos vereadores que compõem a chapa.

Sob o lema “Bora Avançar”, a coligação lotou o ginásio, onde a população vibrou a cada momento do ato político. Neudo Alves, que já administrou o município por dois mandatos, retorna à disputa com o objetivo de dar continuidade ao trabalho da atual prefeita, Layana Costa. Sua companheira de chapa, Simone Alves, tem um longo histórico de dedicação à gestão pública, destacando-se por sua atuação como secretária de Assistência Social por uma década, função da qual se afastou para concorrer à vice-prefeitura.

O evento contou com a presença de várias autoridades, entre elas o senador Laércio Oliveira, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Jeferson Andrade, o deputado estadual Cristiano Cavalcante, o grande líder político André Moura, além de ex-prefeitos de municípios da região e outras figuras políticas.

A culminação do ato foi marcada pela emoção e entusiasmo da comunidade, que ergueu Neudo Alves nos braços em um gesto de celebração e esperança. A convenção reforçou o compromisso e o apoio à chapa, que se prepara para as eleições de 06 de outubro de 2024.

Texto e foto : Alice Fernandes