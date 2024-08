Neudo Alves movimenta Cedro de São João na inauguração do Comitê 

No último domingo, 25 de agosto, o município de Cedro de São João viveu um dia marcante com a inauguração do Comitê 44, que integra a coligação Bora Continuar Avançando. O evento, realizado na Avenida Manoel Dantas, nº 138, atraiu uma multidão que tomou as ruas e avenidas da cidade para prestigiar o ato político liderado por Neudo Alves, ex-prefeito e candidato a retornar ao cargo.

A solenidade contou com a participação da atual prefeita de Cedro de São João, Layana Costa, candidatos a vereadores, e o prefeito de Telha, Flávio Dias, que destacou a admiração e o respeito que tem por Neudo Alves. Durante o discurso, Neudo lembrou de sua trajetória, marcada por dois mandatos à frente da prefeitura, e reafirmou o compromisso de dar continuidade aos projetos iniciados por Layana Costa, além de retomar ações fundamentais para o desenvolvimento do município.

“Minha missão é com o povo de Cedro e com essa terra que tanto amo. É um orgulho poder lutar por mais avanços para nossa cidade”, declarou Neudo, emocionado. Oriundo de uma família humilde, o ex-prefeito ressaltou seu compromisso com a população mais carente, dizendo entender profundamente as necessidades de cada cidadão.

Após a inauguração, os presentes seguiram em uma caminhada pelas ruas da cidade, embalados por músicas que ressaltam a identidade popular de Neudo Alves, fortalecendo ainda mais o espírito de união e confiança em torno de sua candidatura. O evento demonstrou a força política do candidato, que busca reconquistar o comando da prefeitura com uma campanha focada no progresso e bem-estar de Cedro de São João.

Foto assessoria

Texto: Alice Fernandes