Nitinho investe R$ 2,5 mi para reduzir fila no centro de imagens do HUSE

Ele é reconhecido em Brasília pelo maior volume de pleitos para saúde de Sergipe

Os pacientes de alta complexidade de Sergipe serão beneficiados com investimentos para aquisição de equipamentos para realização de exames de imagens no HUSE.

“Estou investindo para reduzir a fila da ultrassonografia no Estado”, argumentou o deputado federal Nitinho Vitale.

O investimento de R$ 2,5 milhões para compra dos equipamentos é fruto de emenda federal de autoria Nitinho, que tem se notabilizado em Brasília como o parlamentar com maior volume de pleitos para saúde pública do Estado.

Pré-candidato

Nitinho é vereador de Aracaju licenciado para exercer mandato de deputado federal e irá disputar uma vaga na Câmara Municipal de Aracaju na eleição de 06 de outubro próximo.

HUSE

Como ex-funcionário do Hospital de Urgência de Sergipe, Nitinho justifica que vivenciou de perto a realidade dos usuários. “Eu vivi o dia a dia do HUSE. Preciso trabalhar para melhorar o atendimento e facilitar o diagnóstico dos pacientes. Todo recurso investido em saúde se reverte em agilidade no tratamento. Este é o meu objetivo”, explica o parlamentar.

Nitinho acredita que com o investimento de R$ 2,5 milhões em emenda federal conseguirá reestruturar o centro básico de imagens e melhorar o atendimento à população.

Por Eliz Moura