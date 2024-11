No Cirurgia, IX Turma de Medicina de Sergipe celebra 50 anos de formatura nesta quinta

O Hospital de Cirurgia (HC) será palco da celebração de 50 anos de formatura da IX Turma da Faculdade de Medicina de Sergipe, nesta quinta-feira, 7. A solenidade, que será marcada por uma missa e homenagens, acontecerá no pátio da unidade hospitalar a partir das 17h.

Com o apoio do Cirurgia, a celebração do jubileu de ouro da turma ocorrerá no hospital por um motivo especial e histórico: por quase três décadas, a Faculdade de Medicina de Sergipe funcionou integralmente no HC, onde eram realizadas atividades ambulatoriais e hospitalares. O curso, que posteriormente foi incorporado à Universidade Federal de Sergipe (UFS), permaneceu no Cirurgia até 1989, quando foi transferido para o Hospital Universitário.

Médicos de destaque

Composta por 51 alunos, a IX Turma de Medicina – que se formou no ano de 1974 – inclui vários importantes nomes da medicina sergipana, como Dr. José Teles de Mendonça, cirurgião cardiovascular, responsável pelo primeiro transplante de coração das regiões Norte e Nordeste do Brasil – que foi realizado no Hospital de Cirurgia – e um dos fundadores do Hospital do Coração; e Dr. Wagner Oliveira, fundador da Rede Primavera.

Outro nome importante da turma é o Dr. José Calumby Filho, falecido. Ele foi angiologista e figura essencial para o desenvolvimento da cirurgia vascular em Sergipe, ocupando cargos como superintendente do antigo Inamps, professor da UFS, diretor do Hospital Universitário da UFS e presidente da Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular – Regional de Sergipe.

Serviço

O que: Celebração dos 50 anos da IX Turma de Medicina de Sergipe

Quando: 7 de novembro de 2024 (quinta-feira), a partir das 17h

Onde: no pátio do Hospital de Cirurgia, entrada pela Rua Dom Bosco

Fonte e foto assessoria