NO DIA DO GARI: TRABALHADORES EXALTAM ORGULHO À PROFISSÃO; “O TRABALHO COMO GARI É UMA TERAPIA PARA MIM”

“O trabalho como gari é uma terapia para mim. Todos nós temos problemas, por isso, quando a gente tem a oportunidade de estar em um lugar fazendo o que gosta, deixamos tudo de lado e a vida se torna muito mais leve e gostosa”. As palavras carregadas de gratidão denotam o sentimento ressignificado de Valdirene Ferreira dos Santos, uma profissional comprometida com a missão de cuidar da limpeza e organização da cidade, a qual é apaixonada.

Há sete anos ela integra o quadro de prestadores de serviços da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e encara os desafios diários com disposição, simpatia e o comprometimento necessário para a mudança da sua realidade e na qualidade de vida dos aracajuanos.

“Passei por um período conflituoso com depressão e hoje posso dizer que estou mentalmente saudável graças a função que exerço varrendo as ruas e avenidas da cidade. Tenho muito amor e orgulho pelo que faço. É algo que não consigo decifrar, pois aqui me sinto acolhida e em um ambiente que me preenche”, comentou emocionada.

Responsáveis por atribuições operacionais como a coleta domiciliar, varrição, capinação, roçagem, limpeza manual de canal e recolhimento de entulho, bem como a conservação das áreas verdes, através da jardinagem e paisagismo, eles totalizam mil agentes distribuídos por equipes. Em meio a esse exército de homens e mulheres denominados popularmente como garis e margaridas, está Gabriel Ferreira, que se soma ao grupo de terceirizados.

Com a parcela de contribuição para o embelezamento da capital, o prazer pelo que faz é perceptível aos olhos do jovem gari. “A gente exerce uma função que não faz o bem só para a gente, mas para toda a população. Considero minha rotina boa e por mais que termine sendo um pouco cansativa, aqui encontro um ponto de paz. Por essa razão, costumo dizer que tenho duas terapias: meu trabalho e o futebol, onde me distraio nas horas vagas”, frisou Gabriel.

O presidente da Emsurb, Bruno Moraes, ressalta o papel destes trabalhadores que garantem a limpeza das ruas, avenidas, espaços públicos e áreas verdes do município. “São homens e mulheres que contribuem para uma Aracaju mais saudável e agradável, o que torna essa missão essencial para a manutenção da qualidade de vida da população. Esses heróis e heroínas merecem todo o nosso respeito e reconhecimento não somente nesta data, mas todos os dias”, afirma.

A satisfação no desempenho das atribuições decorre igualmente entre aqueles que estão há mais tempo na profissão. É o caso da Margarida Janizete Viana que, há mais de 30 anos, emana, entre as tarefas administrativas na Casa do Gari e os serviços no trecho, a sensibilidade pertinente à espécie floral. Dedicada a agente de limpeza efetiva da empresa municipal, foi uma das primeiras a chegar ao espaço inaugurado em 2001, que serve como ponto de apoio para os funcionários que atuam na região central.

“O sol ainda nem apareceu quando inicio os preparativos para mais um dia de trabalho, por volta das 4h da manhã. É uma rotina corrida mas bastante satisfatória. Por isso, sei que vou sentir muita falta quando chegar o tempo da aposentadoria porque fiz grandes amigos nessa empresa onde me sinto especial”, ressaltou Janizete ao enfatizar o emprego que se tornou principal aliado para grandes conquistas afetivas, a exemplo da educação dos quatro filhos e netos.

Para José Ricardo da Silva, a jornada diária ganha status de realização pessoal. Passado por diversos setores, ele conta que ainda consegue manter a mesma satisfação do início em quase 40 anos de Emsurb.

“Eu amo o meu trabalho. Agora, estou na limpeza dos terminais do Centro e no Chica Chaves, mas já passei por diversas atividades da empresa, como o Centro de Apreensão, limpeza de canal, limpeza de praias. Então, tenho muito orgulho de tudo que pude construir a partir do meu trabalho e minha casa própria foi uma delas”, disse com alegria no olhar.

Dia do Gari

O termo “gari” surgiu em homenagem ao francês Pedro Aleixo Gary, que ficou conhecido por ser o fundador da primeira empresa de coleta de lixo nas ruas do Rio de Janeiro, em 1876. O termo foi popularizado, inclusive na grafia, e a partir do projeto de Lei 1347/2011, da Câmara dos Deputados, foi instituído o 16 de maio como o Dia Nacional do Gari.

Em Aracaju, esses homens e mulheres da limpeza urbana possuem um espaço de referência idealizado pela Prefeitura Municipal. A Casa do Gari, que recentemente foi reformada pela Emsurb, possui armários individuais, banheiros, cozinha e uma sala, onde são realizadas refeições. O local, situado na avenida Airton Teles funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos das 7h às 16h.

Foto: Matheus Varjão