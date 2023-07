No mês do Rock Roll o Café da Gente irá realizar emocionante Tributo a Amy Winehouse

Nesta sexta-feira, 21 de julho o café da Gente Sergipana irá realizar um grande homenagem a Amy Winehouse feita pela banda The Soulmakers. O show tributo em homenagem a, uma das maiores artistas da contemporaneidade. O evento irá celebrar a vida e a obra dessa talentosa cantora, marcando os 12 anos desde sua partida. O local escolhido para o show é o espaço cultural do Café da Gente Sergipana, anexo ao Museu da Gente Sergipana.

The Soulmakers é um projeto formado por experientes músicos sergipanos, que acompanham a talentosa cantora Vanessa Góes. Com sua habilidade em transitar entre as vertentes do jazz e do soul, Vanessa Góes traz uma interpretação única para as músicas de Amy Winehouse. A banda é composta por Rafael Ramos no teclado, João Mário na guitarra, Paulo Antonio no baixo e Rafael Jr. na bateria.

Os fãs da celebre artista que nos deixou muito cedo abrangerá desde os temas mais conhecidos, como os do aclamado álbum “Back to Black”, até composições que remontam à adolescência da cantora, presentes em seu primeiro trabalho, “Frank”.

O acesso antecipado está disponível por R$40,00 (quarenta reais). Os ingressos podem ser adquiridos através do Sympla (link disponível na bio do Instagram @nossodomproducoes) ou via Pix, utilizando o contato WhatsApp 79 9854-1330. Vale ressaltar que a capacidade do local é limitada, portanto, sujeita à lotação. A produção do evento é assinada pelo Nosso Dom Produções.

“Esse show tributo promete ser uma experiência inesquecível para os fãs de Amy Winehouse, proporcionando uma oportunidade de celebrar sua música e relembrar sua incrível contribuição para a cena musical”, enfatizou a cantora Vanessa Gois.

Sobre a banda THE SOULMAKERS

THE SOULMAKERS é um projeto criado por músicos sergipanos com o objetivo de acompanhar a cantora Vanessa Góes, intérprete que transita entre vertentes do jazz e do soul. O grupo estreará um show de homenagem à cantora e compositora britânica, AMY WINEHOUSE, em julho deste ano de 2023, em menção aos 12 anos da partida dessa artista que teve e ainda tem um papel imponente no cenário musical.

O quê: Tributo a Amy Winehouse feita pela banda The Soulmakers

Quando: sexta-feira, 21

Local: Café da gente Sergipana

Horário: 20h

Ingresso: 40 reais

