Noite de abertura do Curta-SE 24 traz pré-estreia de ‘O Agente Secreto’ e show de Alice Caymmi

O melhor do cinema e da música brasileira se encontram na noite de abertura do Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe (Curta-Se), que chega à sua 24ª edição celebrando e valorizando a cultura nacional.

O evento realizado pela AVBR Produções acontece no dia 3 de novembro, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, com patrocínio da Petrobras e uma programação que promete emocionar o público. Com entrada gratuita e acesso solidário mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, o público poderá garantir sua participação em breve. A troca dos ingressos acontece no dia 1º de novembro, das 10h às 17h, no hall do teatro.

A abertura da edição 2025 traz o tema ‘Amor Fati – território do querer’, que propõe a afirmação plena da vida e da arte. A diretora do festival, Rosângela Rocha, destaca que abrir o Curta-Se 24 com essa combinação de cinema e música é um gesto de celebração da arte brasileira. “O Curta-Se sempre buscou promover experiências que ultrapassam a tela. Reunir o filme de um dos maiores cineastas do país e uma das vozes mais intensas da nossa música é uma forma de reafirmar o poder da arte em nos conectar e emocionar”, afirma.

A noite começa com a pré-estreia nacional de O Agente Secreto, o filme mais recente de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura. Com estreia oficial marcada para o dia 6 de novembro, o filme foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na corrida pelo Oscar 2026, na categoria Melhor Filme Internacional, um prêmio conquistado este ano pelo original GloboPlay Ainda Estou Aqui.

Entre cenas intensas de ação, muito mistério e um humor singular que retrata o cotidiano recifense de 1977, o longa conta a história de Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e retorna ao Recife em busca de paz, mas acaba sendo confrontado por uma série de acontecimentos e reencontros inesperados.

A mídia especializada vem se encantando com o novo trabalho de Kleber Mendonça Filho, tanto no Brasil quanto no exterior. O filme já conquistou prêmios em importantes festivais internacionais, incluindo Cannes, onde recebeu quatro distinções e foi amplamente elogiado pela crítica por sua atmosfera, narrativa envolvente e refinado senso de humor.

Em seguida, o palco do Tobias Barreto será tomado pela força e sensibilidade de Alice Caymmi, com o espetáculo “Para Minha Tia Nana”, uma homenagem à trajetória de Nana Caymmi. Após o falecimento de sua tia, Alice decidiu dedicar um show inteiro ao legado de Nana, revisitando alguns de seus maiores sucessos.

Acompanhada pelo pianista Eduardo Farias, Alice apresenta um repertório que inclui clássicos como “Resposta ao Tempo”, “Só Louco”, “Suave Veneno”, “Oração ao Tempo”, além dos boleros “Sabe de Mim” e “Se Queres Saber”. O espetáculo cria uma ponte entre o legado de Nana Caymmi e a identidade artística de Alice, que imprime sua personalidade às interpretações, resultando em uma homenagem marcada por poesia, emoção e memória.

O Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe (Curta-Se 24) foi selecionado pelo Programa Petrobras Cultural, na maior seleção pública de cultura já realizada pela Petrobras. O resultado consolida o seu papel como plataforma de difusão, formação e intercâmbio cultural e levando o nome de Sergipe para o circuito audiovisual iberoamericano. Em breve, o público pode conferir a programação completa e detalhada nos perfis oficiais do festival no Instagram: @avbrproducoes e @festivalcurtase e no site oficial www.curtase.com.br.

“Poder representar Sergipe em uma seleção tão grandiosa quanto a Petrobras Cultural nos honra profundamente. O Curta-Se fará uma edição brilhante, à altura do nosso público e da nossa história”, destaca a produtora executiva do festival, Deyse Rocha.

Curta-SE 24

A 24ª edição acontece de 3 a 9 de novembro de 2025, em Aracaju, com mostras competitivas de curtas e longas, vídeos de bolso, trailers, videoclipes e webséries, além de uma programação especial com apresentações artísticas, debates, mesas-redondas, rodas de conversa e lançamentos de livros, reforçando a pluralidade e o caráter formativo do festival.

O Festival conta com patrocínio da Petrobras, Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet); apoio cultural do Cine Walmir Almeida, da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), e do Memorial de Sergipe Prof. Jouberto Uchôa; além do apoio institucional do Ibero Fest, Avanca Film Festival, VIII Congresso das Coalisões pela Diversidade Cultural e do Fórum dos Festivais.

Assessoria de Comunicação – AVBR Produções