Noite de autógrafo, professor de Arauá, lançará livro nesta quinta

Bastante esperado o livro do professor José Carlos Alves do Nascimento, conhecido por Professor Amaral, que relata sobre o futebol do passado de sua terra natal, Arauá.

Professor Amaral realizou durante essa temporada, um trabalho de pesquisa a respeito do futebol, dos jogadores, dos dirigentes de times e também sobre os abnegados que lidavam com essa prática esportiva, na terra de Nossa Senhora da Conceição.

Agora, os filhos e filhas de Arauá, como também os demais leitores, poderão desfrutar dessa sua obra literária, que relata profundamente o “Time de Arauá, Um Passado de Glória”, assim descreve o título do seu primeiro livro.

A noite de lançamento e autógrafo do livro do Professor Amaral, acontecerá nesta quinta-feira, dia 19, a partir das 19h, no Ginásio de Esportes Adelson Oliveira.

Lançamento do Livro “Time de Arauá, Um Passado de Glória”

Com grande entusiasmo, convidamos você para o lançamento do livro “Time de Arauá, Um Passado de Glória”, do renomado professor José Carlos Alves do Nascimento, carinhosamente conhecido como professor Amaral.

O evento será realizado no Ginásio de Esportes Adelson Oliveira, na quinta-feira, 19 de dezembro, a partir das 19h. Esta será uma oportunidade única para nos aprofundarmos na rica história de nossa região.

Por Magno de Jesus