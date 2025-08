Nome do Dr. Jorge Leite é indicado para o livro dos heróis da pátria

Na noite desta segunda-feira, 4, durante a transmissão do programa de rádio “A Voz do Brasil”, foi anunciado que o deputado federal Thiago de Joaldo (PP-SE) propôs a inclusão do nome de Jorge Prado Leite no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Segundo o deputado, a homenagem é reconhecimento às suas contribuições para o desenvolvimento social e econômico de municípios de Sergipe e da Bahia.

Thiago de Joaldo destaca que Jorge Prado promoveu o acesso à energia elétrica e impulsionou o progresso regional ao fundar a Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – Sulgipe.

Além de empresário, Jorge Leite se destacou como jornalista, fundador da Rádio Esperança AM (a pioneira do interior sergipano) e defensor da cultura.

Vale ressaltar que essa ideia brilhante de colocar o nome do empresário Jorge Prado Leite nesse livro partiu do entusiasta estanciano, Fábio Emanuel, que numa ocasião da visita do deputado Thiago de Joaldo a Estância, o jovem apresentou essa representação ao parlamentar.

LEIA O PROJETO ABAIXO

PROJETO DE LEI N.º , DE 2025

(Do Sr. Thiago de Joaldo.

Inscreve no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria o nome do Dr. Jorge Prado Leite.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica inscrito o nome do Dr. Jorge Prado Leite, no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Essa proposição visa inscrever o nome de Jorge Prado Leite, uma figura notável da história brasileira, no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Nascido em 19 de junho de 1926, em Aracaju, Jorge não apenas se destacou como empresário, industrial, jornalista e engenheiro, mas também se tornou um símbolo de comprometimento e trabalho em prol do desenvolvimento de Estância e de outros 14 municípios nos estados da Bahia e Sergipe. A comemoração do centenário de seu nascimento, em 2026, é uma ocasião propícia para reconhecer suas inestimáveis contribuições à nossa sociedade.

Desde sua infância, Jorge Prado Leite mostrou um extraordinário senso de compromisso com a educação e com a transformação social. Aos 11 anos, deixou sua casa na busca por conhecimento, refletindo sua determinação e visão de futuro. Sua principal obra, a Companhia Sul Sergipana de Eletricidade (Sulgipe), não apenas iluminou a região, mas também fez com que diversas comunidades prosperassem economicamente. Por meio da Sulgipe, Jorge implantou um projeto de desenvolvimento que combinava a acessibilidade da energia elétrica com iniciativas de responsabilidade social, gerando um impacto duradouro nas vidas de milhares de pessoas.

Além de suas contribuições no setor empreendedor, Jorge se destacou como defensor da cultura e da informação. A fundação das rádios Esperança e Jornal foram marcos que ampliaram a comunicação e enriqueceram o cenário cultural de sua época. Essas iniciativas exemplificam seu entendimento de que o progresso econômico deve estar aliado à educação e à cultura, valores que hoje são fundamentais para o desenvolvimento de nossa sociedade.

Inscrever o nome de Jorge Prado Leite no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria não é apenas um tributo a um homem que trabalhou incansavelmente pelo progresso de sua terra, mas também um chamado à valorização do trabalho e da responsabilidade social. Ao reconhecer sua história, inspiramos as futuras gerações a seguir seu exemplo de devoção e inovação. Que essa proposta se torne um marco na valorização das contribuições de pessoas que, como Jorge, dedicaram suas vidas ao serviço da comunidade e à construção de um Brasil mais justo e próspero.

O reconhecimento público da trajetória de Jorge Prado Leite é não apenas um tributo à sua memória, mas uma forma de incentivar a valorização do trabalho e do compromisso com a coletividade entre as novas gerações.

Diante do exposto, solicito aos Nobres Pares o apoio para a aprovação deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões, em 27 de maio de 2025.

Deputado Thiago de Joaldo.

PP/SE

LIVRO DOS HERÓIS E HEROÍNAS DA PÁTRIA

Herói ou heroína da pátria é um título dado a personalidades que tiveram papel fundamental na defesa ou na construção do país. O nome é registrado no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria — ou Livro de Aço, pois a obra de fato é formada por páginas de aço — abrigado no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

Criado em 1992, o livro reúne protagonistas da liberdade e da democracia, que dedicaram sua vida ao país em algum momento da história. A inscrição de um novo personagem depende de lei aprovada no Congresso.

Até março de 2023, 64 títulos foram inscritos no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, sendo 51 homens e 13 mulheres. São militares, escritores ou intelectuais, revolucionários, políticos, enfermeiros, inventores, músicos e um imperador.

Entre os heróis e heroínas brasileiros, estão nomes como Tiradentes, Anita Garibaldi, Chico Mendes, Zumbi dos Palmares, Machado de Assis, Chico Xavier, Santos Dumont e Zuzu Angel. Confira a lista completa a seguir: (Agência Senado).

Por Magno de Jesus