Nona noite de Arraiá do Povo reafirma sucesso de público

A nona noite de programação no Arraiá do Povo seguiu o ritmo ditado desde o primeiro dia, com animação e música de sobra. Neste sábado, 10, subiram ao Palco Rogério, na Arena de Shows, os sergipanos Lourinho do Acordeon e Danielzinho Kaceteiro, seguidos pelos artistas nacionais Márcia A Fenomenal e Luan Estilizado.

Como de costume, as atrações não perderam a oportunidade de elogiar a receptividade do público sergipano e a organização do evento. Levando a energia da vaquejada, o cantor Lourinho do Acordeon, natural de Nossa Senhora das Dores, foi o primeiro a se apresentar e destacou a felicidade de estar no maior palco de forró do estado.

“Hoje, é forró na veia e no sangue. Vamos homenagear Luiz Gonzaga e vários artistas que ficaram na nossa alma. É um prazer estar de volta ao Arraiá do Povo. A gente participa todo ano, e é muito bom subir nesse grande palco”, declarou Lourinho.

Na sequência, foi a vez de Danielzinho Kaceteiro emocionar os corações dos vaqueiros. Trazendo o som que embala cavalgadas e festas de gado em todo o estado, o cantor e compositor ressaltou sua grande expectativa para o show. “Teremos um repertório atualizado, trazendo também músicas antigas e forró raiz. Os sergipanos e os turistas de todo o país podem esperar a pegada do vaqueiro. Espero que todos gostem do show, assim como gostaram no ano passado. Neste ano, queremos fazer ainda melhor”, enfatizou Danielzinho.

Terceira da noite, Márcia Fellipe – ou Márcia A Fenomenal – trouxe a Sergipe um show irreverente e cheio de sucessos. Direto de Manaus (AM), a artista segue em carreira solo depois de bem-sucedidas passagens por bandas como Aviões do Forró e Garota Safada. A cantora falou sobre sua satisfação ao reencontrar o público sergipano. “Estou ansiosíssima de voltar a Sergipe. Meu coração está transbordando, cheio de expectativa, de voltar a um lugar que tanto acolhe minha caminhada artística”, disse a artista, antes de subir ao palco, quando prometeu muita música nova e boa.

Fechando as apresentações do sábado, Luan Estilizado fez soar a sanfona madrugada adentro. Trazendo hits como ‘Erro que dá certo’, ‘Até a lua’ e ‘Espumas ao vento’, o pernambucano conquistou o público com seu carisma e timbre inconfundível. “Estou muito feliz por ver tanta gente e tanto carinho. Gratidão a todos vocês, gratidão a Sergipe. A gente sempre está aqui na região, tocando, e não restam dúvidas de que a gente tem que fazer o melhor show possível, porque Sergipe é diferente e é o país do forró”, reforçou.

E se os artistas não pouparam elogios, o público também manifestou sua satisfação com a grade de atrações e com a estrutura da festa. E por falar em grade, quem colou nela e não saiu da frente do palco foi a operadora de caixa Gilcilene Alves, de 37 anos. “Cheguei cedo pra poder ficar bem perto, porque amo Márcia Fellipe e gosto muito de Luan Estilizado. A programação está top, amei. O governo está de parabéns”, opinou Gilcilene.

País do forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontecerá em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, serão mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe tem o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet e Eneva, e apoio da Energisa e MOB.

Foto: Igor Matias