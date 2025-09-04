Nossa Senhora Aparecida é destaque nacional em telessaúde pelo Projeto TeleNordeste

O município de Nossa Senhora Aparecida conquistou um importante reconhecimento nacional: foi selecionado pelo Projeto TeleNordeste, dentro do programa PROADI-SUS, como município destaque na adesão às soluções de telessaúde.

Esse resultado é fruto da visão e do compromisso da gestão da prefeita Jeane da Farmácia, que tem priorizado o fortalecimento da saúde pública e incentivado o uso de ferramentas inovadoras para melhorar o atendimento à população.

“Esse reconhecimento mostra que o trabalho sério e dedicado da nossa equipe está fazendo a diferença. É motivo de muito orgulho ver Aparecida se tornando referência para o país em telessaúde. Vamos seguir avançando para oferecer cada vez mais qualidade no cuidado com a nossa gente”, afirmou a prefeita Jeane da Farmácia.

Durante a visita ao município, representantes do Hospital Oswaldo Cruz, parceiro do TeleNordeste, conheceram a realidade local, visitaram a Unidade de Saúde e puderam ver de perto o empenho dos profissionais de saúde, que têm se destacado na utilização das teleinterconsultas e teleconsultorias.

Com esse reconhecimento, Nossa Senhora Aparecida reforça seu papel de referência em inovação na saúde pública, unindo tecnologia e humanização, sob a liderança da prefeita Jeane da Farmácia, que tem colocado o bem-estar da população no centro da gestão municipal.

Por assessoria.