Nossa Senhora do Socorro recebe mais uma edição do ‘Castramóvel’

Nesta terça-feira, 9, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Especial da Promoção e Proteção dos Direitos dos Animais (Sepdan), em parceria com a Secretaria do Estado da Saúde (SES) por meio da Diretoria de Proteção Animal (DIPROAN), realizou mais uma edição do programa “Castramóvel”, um projeto itinerante que tem como principal objetivo fortalecer o bem-estar animal e beneficiar felinos cuidados por protetores independentes. A ação aconteceu no estacionamento do Shopping Prêmio e castrou cerca de 80 felinos.

Esta parceria entre o Executivo municipal e estadual reforça a importância das políticas públicas voltadas para a causa animal, proporcionando uma melhor qualidade de vida para os felinos e suas famílias, como ressaltou o prefeito Samuel Carvalho. “Temos uma secretaria dedicada à proteção dos animais e essa parceria é muito importante e faz a diferença em nossa cidade. Com mais uma edição, possibilitamos que as organizações não governamentais possam dar vazão à castração dos seus animais, ajudando nossos amigos de quatro patas”, completou o gestor.

O gestor da Sepdan, Adriano Bandeira, contou que este é mais um esforço do município em promover ações que beneficiem a população. Ele conta que a administração municipal também dispõe do programa ‘Bem-Estar Animal’, que também realiza vacinação, vermifugação, consultas veterinárias, entre outros, realizando o controle populacional de animais em situação de rua. Segundo ele, desde o início da gestão já foram realizados mais de dois mil atendimentos, entre vacinação e cuidados, além de mais de 400 castrações.

“Este encontro também promove a escuta ativa com protetores independentes e ajuda a gestão no planejamento estratégico para atuação na causa animal. Também temos o ‘Sepdan em Sua Casa’, onde os munícipes que não podem custear o tratamento dos animais com veterinário podem solicitar à nossa secretaria e nossos veterinários vão até o local para realizar o atendimento. Temos uma gama de projetos ligados ao bem-estar animal e o Castramóvel vem para somar. Enquanto estamos aqui, também temos equipe buscando colônias de animais para castrar, a partir de outro programa da gestão”, detalhou Adriano.

Cuidado com a saúde

A tutora independente Sandra Augusta contou que hoje conseguiu levar dois dos seus gatos, Bob e Ferrugem, para castrar. Para ela, essa é uma ação importante e mostra a sensibilidade da gestão em garantir um cuidado completo com os animais, promovendo a saúde da população. “Também tenho Esmeralda e Frederico, que já foram castrados por esse projeto, e Maria, que ainda vou trazer. Isso tem trazido muitos benefícios e benfeitorias para nós protetores dos animais. Está sendo maravilhoso, quero que aconteça sempre. Parabéns à toda equipe, que tem atendido com responsabilidade”, afirmou Sandra.

Outra tutora que também parabenizou toda gestão foi Ana Sandra Santos, dona do gato Padinha. “Fiquei sabendo da ação através das redes sociais e reconheço o quanto isso faz diferença para nós. Hoje, trouxe um gatinho de rua, mas tenho mais três em casa. Fico muito feliz em poder cuidar deles de uma forma mais completa. Isso dá oportunidade para que pessoas que não tem condições de custear um veterinário possam trazer seus bichinhos aqui. Gostei bastante”, declarou.

Foto: Milton Carvalho – Fonte: Assessoria de Comunicação