Nova beneficiadora de mel começa a funcionar em Campo do Brito

Começou a operar nesta segunda-feira, 20, a Casa de Mel do produtor orgânico Adelson Fonseca, conhecido como Seu Delson, no município de Campo do Brito. O empreendimento é um marco para a apicultura da região, oferecendo uma estrutura que atende às exigências legais e garante a qualidade do mel produzido. Assistido pela equipe do escritório da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) de Itabaiana, Seu Delson é certificado na produção orgânica de frutas e hortaliças e integra a Cooperativa de Produtores Orgânicos de Garangau. Agora, ele também se destaca como apicultor, produzindo mel de abelhas com ferrão e sem ferrão. Tudo isso é fruto de um trabalho que começou com o reflorestamento de sua propriedade há três anos, realizado com o apoio técnico da Emdagro, que ofereceu assistência técnica e doou 1,8 mil mudas nativas e frutíferas.

A casa de mel, construída com recursos próprios do produtor, tem capacidade de produção estimada em mais de 1,3 mil quilos de mel por ano, a depender da florada e do clima, e é a única com essa estrutura na região. Além de beneficiar a produção de Seu Delson, o espaço estará disponível para outros três apicultores vizinhos.

O projeto foi elaborado pelo engenheiro civil Hugo Rocha, da Emdagro, garantindo conformidade com todas as exigências sanitárias e estruturais. Segundo ele, o trabalho foi pensado para valorizar os pequenos produtores da região. “É gratificante participar de um projeto que não só impulsiona a economia local, mas também contribui para uma apicultura sustentável e regularizada. A casa de mel é um exemplo de como iniciativas bem planejadas podem transformar a vida dos produtores”, destacou Hugo.

Como a elaboração e execução do projeto obedeceu às exigências legais, seu Delson já deu início ao processo de regularização de sua agroindústria junto ao Serviço de Inspeção Estadual (SIE) da Emdagro, um passo essencial para a comercialização de seu mel.

Para o produtor, o apoio da Emdagro foi fundamental para concretizar o projeto. “A Emdagro foi essencial em cada etapa, desde as orientações para o reflorestamento até a elaboração da planta da casa de mel. Eu só tenho a agradecer pela orientação e pelo suporte que recebi”, celebrou Delson.

Foto: Ascom Emdagro