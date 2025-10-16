Nova creche no Conjunto Albano Franco reforça compromisso da Prefeitura com a 1ª infância

Na manhã desta quarta-feira,15 de outubro, a Prefeitura de Estância, por meio da Secretaria Municipal da Educação, realizou a assinatura da ordem de serviço para a construção de uma Creche-Escola Tipo 1 na comunidade do Conjunto Albano Franco. A obra, aguardada há mais de duas décadas pelos moradores da região, simboliza um avanço significativo na expansão da educação infantil no município.

A nova unidade de ensino atenderá até 188 crianças em período integral, contribuindo para a ampliação do acesso à educação de qualidade desde a primeira infância. A creche será construída em uma área de 1.545,99 m² e faz parte do Programa de Apoio aos Municípios para Expansão da Educação Infantil (AMEEI), fruto de uma parceria entre o Governo do Estado de Sergipe e a Prefeitura de Estância. O investimento total é de R$ 4.936.549,19, com prazo de conclusão de 365 dias. A obra será executada pela empresa JPC Construções, Incorporações e Locações.

Durante a cerimônia de assinatura, o prefeito André Graça destacou o compromisso da gestão com a promoção de políticas públicas que priorizam o bem-estar da população, especialmente das crianças.

“Hoje é um dia histórico para o Conjunto Albano Franco e para toda Estância. A construção dessa creche representa mais do que uma obra física — é um investimento no futuro das nossas crianças. Estamos transformando sonhos em realidade e reafirmando nosso compromisso com a educação e com as famílias estancianas”, afirmou o prefeito, ao agradecer ao governador Fábio Mitidieri a importância da parceria.

O secretário municipal da Educação, João Luís, enfatizou o papel fundamental da nova creche no processo de valorização da primeira infância no município:

“A primeira infância é a fase mais importante para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Com essa creche, além de promovermos acesso à educação de qualidade, oferecemos um espaço seguro, acolhedor e estruturado para o desenvolvimento integral das nossas crianças. Essa conquista é fruto de muito diálogo e planejamento”, declarou o secretário.

A iniciativa integra as metas estratégicas da atual gestão municipal, que tem priorizado a melhoria da infraestrutura educacional e o fortalecimento da rede pública de ensino infantil. Com a nova unidade, a Prefeitura de Estância reafirma seu compromisso com uma educação mais inclusiva, equitativa e transformadora.

No balanço dos primeiros nove meses de gestão, a Prefeitura formalizou a ordem de serviço da creche e entregou três obras iniciadas no governo anterior: Praça Rosa Siqueira; Quadra e Praça do Valadares; e Complexo Turístico do Porto do Mato. A administração elabora ainda o projeto de uma nova Unidade de Saúde da Família no residencial Carmem Prado Leite, com foco em atenção básica.

A creche do Albano Franco e a futura USF devem ampliar serviços para moradores do bairro Estancinha, Avenida Fernandes e Candeal. A expectativa é melhorar o acesso à educação e à saúde nessas áreas, historicamente carentes dessa infraestrutura pública.

Por Genilson Máximo

Fonte: SECOM