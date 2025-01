NOVA DIRETORIA DA OAB ASSUME RATIFICANDO COMPROMISSO DE FORTALECER A ADVOCACIA E AMPLIAR CONQUISTAS

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) realizou nesta segunda-feira, 6 de janeiro, a posse administrativa da nova diretoria para o triênio 2025-2027.

O evento ocorreu no auditório da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE) e marcou também a posse dos novos conselheiros seccionais, das diretorias da CAASE e Escola Superior de Advocacia de Sergipe (ESA/SE), além da definição de presidentes de comissões regionais.

A solenidade reuniu autoridades, advogados e advogadas, familiares e amigos, reafirmando o compromisso da nova diretoria em proteger e fortalecer a advocacia sergipana. A gestão promete tornar a OAB/SE ainda mais inclusiva e conectada com os anseios da classe.

Compromisso renovado

O presidente Danniel Costa, reconduzido ao cargo, destacou os desafios e as metas para o novo triênio. “Reitero aqui o compromisso que assumi há três anos, e que reafirmo hoje: trabalharemos por toda a advocacia sergipana. Para que a OAB continue forte e inclusiva, precisamos inovar constantemente. A advocacia é plural, e suas necessidades são diversas. Por isso, é essencial ouvir todas as vozes e compreender as distintas realidades de quem está diariamente na labuta. O fortalecimento da união da nossa classe será sempre uma prioridade, pois é a base para todas as nossas conquistas”, afirmou.

Entre os projetos prioritários, Danniel Costa destacou iniciativas voltadas para a valorização e o suporte à advocacia. “A prioridade é a criação do canal de prerrogativas da mulher advogada, a implementação da Escola Superior de Prerrogativas e o programa de mentoria permanente para a jovem advocacia. A construção da nova sede será, sem dúvidas, o maior desafio. Idealizamos um espaço que represente a força e a pluralidade da advocacia sergipana, uma Casa da Cidadania mais ampla e moderna, capaz de atender às necessidades de mais de 16 mil advogados e advogadas. É um projeto ambicioso, mas essencial para a valorização da nossa classe”, ressaltou.

Comissões

Na solenidade também foram empossados os membros das comissões estatutárias de Direitos Humanos, Orçamento e Prerrogativas, além da dedicada ao Exame de Ordem e Seleção da OAB/SE. As comissões têm papel fundamental no fortalecimento institucional da entidade, promovendo a defesa das prerrogativas e a valorização da advocacia em Sergipe.

Posse solene

A posse solene da nova diretoria está programada para o dia 10 de fevereiro, ocasião em que a cerimônia contará com a presença de representantes da OAB Nacional e de outras seccionais do país.

Por Innuve Comunicação

Ascom OAB/SE