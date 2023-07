Nova edição do Sábado Saudável será realizada no dia 19

No próximo sábado, 19, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, realizará mais uma edição do projeto ‘Sábado Saudável’, com ações voltadas à saúde da mulher.

Além de exames e testagens destinados ao público feminino, as salas de vacinação das oito Unidades Básicas de Sáude estarão abertas para toda a população apta a receber a imunização contra a covid-19, bem como as crianças de 0 a 14 anos com a vacinação de rotina.

Serão disponibilizados para cada UBS 80 exames de lâmina para as mulheres que têm idade de 25 a 64 anos, e 40 agendamentos de mamografia para as usuárias de 50 a 69 anos. Testes rápidos para IST’s, gravidez e covid-19 também estarão serão ofertados. A coordenadora do Programa de Saúde da Mulher, Léa Matos, orienta sobre como buscar os serviços.

“Para a realização do exame citopatológico (lâmina) é importante lembrar que a mulher deve evitar relação sexual nas últimas 48 horas, duchas ou uso de medicamentos vaginais. Para esse exame e os demais serviços é necessário apresentar RG com CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Aracaju; para as que forem se vacinar, devem levar também o cartão de vacinação”, orientou.

Qualquer pessoa residente em Aracaju, com idade a partir dos 5 anos terá acesso à vacinação contra a covid-19, para primeira dose, segunda ou ainda a dose de reforço. A vacinação de rotina para crianças com idade de 0 a 14 anos também será novamente ofertada.

Os serviços de saúde serão ofertados, das 8h às 16h, nas unidades: Augusto César Leite (Santa Tereza), Humberto Mourão (que serão atendidos na UBS Geraldo Magela, no Orlando Dantas), Ministro Costa (Inácio Barbosa), Manoel de Souza (Sol Nascente), Cândida Alves (Santo Antônio), José Quintiliano (Santo Antônio), Walter Cardoso (Veneza) e Lauro Dantas (Bugio).

