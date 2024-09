Nova pesquisa mostra larga vantagem de Fábio em Lourdes

Faltando pouco mais que 15 dias para as eleições, uma nova pesquisa realizada em Nossa Senhora de Lourdes aponta o crescimento e a liderança absoluta de Fábio (PSD), com 23,8% de vantagem em relação ao Dr Saulo Galeguinho (PT). Foi o que apontou a pesquisa do Instituto de Pesquisa do Nordeste (INOR), contratada pela Rede Fan de Comunicação, registrada no TSE sob o nº 07352/2024, e divulgada na manhã dessa quinta (dia 19).

De acordo com o Instituto INOR, Fábio teve 56,6% das intenções de voto; já o Dr Saulo Galeguinho ficou com 32,8%; não souberam ou não responderam 10,4%; e votariam em branco ou anulariam o voto 0,2%. “Pelo INOR, Fábio tem uma liderança folgada sob Dr Saulo Galeguinho”, destacou o jornalista e radialista Narciso Machado, no Jornal da Fan.

A pesquisa foi realizada nos dias 13 e 14 de setembro de 2024, com 500 entrevistas presenciais, e possui a margem de erros de 4,2%. “Agora, são quase 24% de vantagem sobre o segundo colocado. Agradeço de coração a cada um que tem abraçado esse projeto. Vamos continuar juntos, mostrando as nossas propostas, a nossa história e conquistando mais lourdenses”, destacou o candidato Fábio Andrade

Crescimento em relação à pesquisa anterior

Essa pesquisa do INOR apresenta um crescimento exponencial de Fábio e uma queda considerável do Dr Saulo, em relação à pesquisa divulgada anteriormente. No início do mês, a pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Tabosa Quest Ltda, contratada pela Rede Rio FM, já apontava uma diferença de 12,5% favoráveis ao candidato do PSD. Naquela pesquisa, na estimulada, Fábio tinha o favoritismo de 50,56% dos entrevistados, já Dr Saulo era de 38,06% das intenções, não sabiam ou não responderam 9,97%, e brancos ou nulos era de 1,4%.

Por Assessoria de Imprensa