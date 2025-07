NOVA PONTE NO RIO ITAMIRIM VAI IMPULSIONAR O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUL DO ESTADO DE SERGIPE

O Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), está avançando com a construção de uma nova ponte sobre o Rio Itamirim, estratégica para o desenvolvimento da região Sul do estado. Localizada na rodovia SE-160, no trecho que liga o entroncamento com a rodovia SE-290, no município de Itabaianinha, ao entroncamento com a rodovia SE-295, em Tomar do Geru, essa estrutura visa aprimorar significativamente a infraestrutura rodoviária, otimizar o transporte de produtos agrícolas e pecuários, e garantir mais segurança para moradores e produtores.

Com uma extensão estimada de 32 metros, o projeto representa um investimento de R$ 3.040.589,25. A obra se encontra na fase de cravação das estacas, etapa fundamental para a sustentação da estrutura garantindo estabilidade e a segurança da mesma. A obra demonstra o compromisso do Governo do Estado em modernizar suas vias e promover um desenvolvimento equilibrado em todas as regiões sergipanas.

Para diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves, a nova ponte é um reflexo do empenho do governador Fábio Mitidieri em melhorar a infraestrutura do estado. “Estamos investindo em obras que são essenciais para o crescimento de Sergipe. Essa ponte não é apenas estrutura física; ela é uma ponte para o futuro, que vai encurtar distâncias e facilitar a vida de milhares de sergipanos, especialmente aqueles que dependem dessas vias para escoar sua produção e se deslocar”, afirmou.

O diretor-técnico do DER/SE, Igor Albuquerque, reforça a importância dessa construção para a logística e a segurança viária. “Essa nova ponte na região Sul do estado é um projeto de engenharia robusta, pensado para atender às demandas de uma área que é fundamental para a economia sergipana. Ela trará mais segurança para os usuários e permitirá um fluxo de transporte mais eficiente, o que, consequentemente, impulsiona a economia local”, destacou.

A conclusão da ponte sobre o Rio Itamirim é aguardada com entusiasmo pela população a expectativa é que traga benefícios diretos para a região, bem como o setor produtivo, consolidando a região Sul como um polo ainda mais vibrante para a economia sergipana.

Foto : Ascom/DER