Nova quadra poliesportiva da Barra recebe Campeonato Sergipano de Ginástica

Novo equipamento esportivo da Barra dos Coqueiros, a Quadra Poliesportiva Prefeito José Mota Macedo, recebeu, neste último sábado, 14, as suas primeiras competições: o Campeonato Sergipano e Copa Estreante de Ginástica Artística, organizados pela Federação Sergipana de Ginástica (FSG).

Construída pela Prefeitura Municipal da Barra dos Coqueiros, a nova Quadra Poliesportiva, localizada no Bairro Olimar, conta com uma estrutura moderna para receber os barracoqueirenses e as mais diversas práticas esportivas – a exemplo de futsal, basquete, vôlei e ginástica – estaduais e nacionais. Foram quase R$ 2 milhões de investimento, em uma área de 980 metros quadrados que contempla quadra coberta, arquibancadas, vestiários, banheiros, estacionamento e área de convivência com mesas e bancos.

“Com muita alegria, entregamos aos moradores da Barra a quadra do Olimar. Um ambiente estruturado e moderno que incentivará mais ainda a realização de práticas esportivas em nosso município. Quando investimos no esporte, investimos nas nossas crianças e jovens, em saúde e lazer; investimos no desenvolvimento social em nossa cidade”, destacou o secretário municipal de Esportes da Barra dos Coqueiros, Udilton Junior.

Jovem Promessa de Ginástica

Buscando o fomento e o desenvolvimento do esporte na Barra dos Coqueiros, a Prefeitura, através das Secretarias Municipais de Esporte e de Educação, apoia a prática de ginástica no município ao ser parceira do Projeto Jovem Promessa Loterias Caixa de Ginástica – iniciativa idealizada pela Confederação Brasileira de Ginástica e Federação Sergipana de Ginástica, que fornece na cidade da Barra treinamento de alta qualidade de ginástica rítmica, artística e aeróbica para mais de 300 crianças e adolescentes.

“Para nós a felicidade foi maior ao iniciar as atividades da quadra do Olimar com uma competição de ginástica, uma modalidade que tanto está dando orgulho ao Brasil e que apoiamos em nosso município, com o Jovem Promessa Loterias Caixa de Ginástica, um projeto que tem um poder transformador. Através da iniciativa, temos o Gabriel Vicente, campeão brasileiro e sul-americano, e o Arthur Brandão e João Pedro, que são campeões também. Todos os três são da Barra”, ressaltou Udilton Junior.

Campeonato Sergipano

Pela manhã do último sábado, 14, 70 novos talentos – na faixa etária de 6 aos 16 anos – da ginástica, incluindo os atletas do Projeto Jovem Promessa, participaram da Copa Estreante. Pela tarde, dezenas de estrelas da ginástica artística de Sergipe se reuniram no Campeonato Sergipano.

“A Copa Estreante, como o nome já diz, reúne crianças que estão estreando no ambiente de competição da modalidade. Então, elas passam pelos aparelhos oficiais, realizam os elementos obrigatórios de uma série de ginástica artística. Já o Campeonato Sergipano é formado por atletas que já participam de competições oficiais, como Jogos da Primavera e Copa TV Sergipe”, explicou a presidente da FSG, Márcia Mendonça.

“A ginástica é uma modalidade muito cheia de especificações. Nós precisamos de um ginásio bem estruturado e também não podemos fazer competições num lugar muito aberto ao público. E este onde estamos comporta as nossas necessidades. Então, fizemos a solicitação à Prefeitura, que é uma grande parceira de nossa Federação, para usarmos esta nova quadra”, informou Márcia Mendonça.

