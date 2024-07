Ipesaúde em Itabaiana triplica de tamanho após investimentos

Governador entregou nesta segunda-feira, 1º, a nova unidade do município

O governador Fábio Mitidieri inaugurou nesta segunda-feira, 1°, a unidade Maria do Espírito Santo Lima (Dona Mariazinha), nova sede do Instituto de Promoção e Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) em Itabaiana, município do agreste sergipano. Com a obra, a nova sede tem o triplo do tamanho da anterior.

Atualmente, a cidade conta com mais de três mil beneficiários, e toda a região agreste contabiliza 6.900 usuários do Instituto. A nova unidade fica na Avenida Rinaldo Mota Santos, nº 1.372, no bairro Marianga. “É uma nova sede, muito maior, mais confortável e acolhedora. Só na região, são mais de seis mil beneficiários, o que comprova a importância de uma obra como esta”, detalhou o governador.

Com investimento de mais de R$ 500 mil em equipamentos e mobiliário, a nova unidade expande a gama de especialidades médicas disponíveis, com a inclusão das áreas de Ortopedia, Cardiologia, Neuropsicopedagogia e Psicopedagogia.

Presente na solenidade, o presidente do Ipesaúde, Cláudio Mitidieri, relembrou o avanço da unidade. “Entregamos mais conforto, com plataforma de acessibilidade, dois andares e ampliação de serviços ofertados à população. Aqui nós ofereceremos nossos serviços não apenas aos servidores do município de Itabaiana, como também a toda região do agreste sergipano”, disse o gestor.

Na nova sede, continua a oferta das especialidades de Clínica Geral, Enfermagem, Ginecologia, Obstetrícia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Terapia Ocupacional, Pediatria e Psicologia. “Estamos falando de uma sede totalmente reestruturada. Na unidade anterior, tínhamos em torno de três mil atendimentos por mês, e a expectativa, com esta nova sede, é chegarmos até seis mil”, projetou o coordenador do Ipesaúde, Rubens Yuri.

Infraestrutura

Com área total de 550 metros quadrados distribuídos em dois andares, a unidade oferece uma infraestrutura moderna e adaptada, que inclui: duas recepções espaçosas e climatizadas; uma sala de acolhimento, dez consultórios; um fraldário e banheiros adaptados para pessoas com deficiência (PcDs).

Além disso, o novo prédio tem área dedicada às crianças, equipada para a realização de atividades lúdicas, e conta com equipamentos de última geração, como a cadeira de suporte tecnológico, no consultório odontológico.

Na ocasião, Mitidieri também falou sobre o investimento na reforma e a ampliação do hospital regional de Itabaiana. “Essa obra será revolucionária, porque irá atender todo o agreste. Temos garantidos R$ 13 milhões em emendas dos senadores Alessandro e Laércio Oliveira, e iremos reformar e ampliar em parceria com o governo”, indicou.

Ipesaúde

Com dez unidades ao todo, o Ipesaúde oferece serviços de saúde a mais de 110 mil beneficiários em todo o estado. O instituto mantém seis unidades no interior (Itabaiana, Estância, Lagarto, Nossa Senhora das Dores, Propriá e Simão Dias) e atende beneficiários de regiões circunvizinhas.

Em Aracaju, o Ipes possui o Centro de Especialidades Médicas (na sede matriz); o Centro de Reabilitação Maria Virgínia Leite Franco; o Centro Odontológico Maria Viana Tavares de Bragança; o Centro de Endocrinologia e Diabetes Luciano Barreto Júnior; e o Serviço de Pronto Atendimento, localizado no Hospital Cirurgia.

ASN – Fotos: César de Oliveira